W tym kraju miały latać F-35. Dziś wystawione przez USA państwo ma własny myśliwiec piątej generacji

Myśliwiec TF Kaan jest dla Turcji kamieniem milowym rozwoju swojego lotnictwa

TF Kaan to turecki myśliwiec piątej generacji, co oznacza, że w założeniach ma dorównywać m.in. amerykańskiemu F-35. Na dokładne porównania przyjdzie jednak dopiero czas, bo sama generacyjna klasyfikacja nie jest jakkolwiek standaryzowana i nikt jej nie weryfikuje (nie ma światowej agencji certyfikacji myśliwców), przez co każdy kraj możne określić swój myśliwiec mianem konkretnej generacji. Przyjęło się jednak mówić, że najważniejszą cechą myśliwca piątej generacji jest projekt stealth, ukrywający go przed wrogimi radarami oraz zaawansowane systemy awioniczne, umożliwiające wykonywanie skomplikowanych manewrów w locie. TF Kaan ma te wymogi spełniać.

Chociaż myśliwiec TF Kaan brzmi bardzo egzotycznie, to w praktyce o tym tureckim samolocie wojskowym słyszeliście zapewne już wcześniej, ale pod inną nazwą, bo TF-X. Więcej o pewnym wyjątkowym elemencie wyposażenia tego myśliwca przeczytacie tutaj, bo dziś najważniejszą informacją na jego temat pozostaje wyjątkowy, bo dziewiczy lot w pełni funkcjonalnego, ale nie finalnego egzemplarza. W tej akcji za sterami TF Kaan znalazł się testowy pilot Turkish Aerospace Industries, Barbaros Demirbaş, obok którego ciągle latał turecki F-16D w ramach asekuracji. Podczas tego lotu TF Kaan spędził w powietrzu 13 minut, wzniósł się na pułap około 2400 metrów i rozwinął prędkość rzędu 425 km/h, robiąc użytek ze swoich dwóch turboodrzutowych silników General Electric F110.

KAAN, #GökVatan'ı ile buluştu.🇹🇷

.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ’ın savunma sanayiinde ülkemize çizdiği yerlilik ve millilik vizyonunun kilometre taşlarından olacak bir gelişmeyi daha tarihimize kazıdık. Hamdolsun…

.

Milli Muharip Uçağımız KAAN’ın ilk uçuşu milletimize… pic.twitter.com/9KMNP8Qveu — Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) February 21, 2024

Projekt TF Kaan, będący częścią inicjatywy krajowego programu Narodowego Samolotu Bojowego, reprezentuje odpowiedź Turcji na wykluczenie z programu F-35 z powodu zakupu rosyjskich systemów obrony powietrznej S-400. Ta decyzja ze strony USA doprowadziła do przewartościowania strategicznych partnerstw Turcji i strategii pozyskiwania sprzętu wojskowego, którego to Turcja postanowiła produkować znacznie więcej w rodzimych zakładach. Efektem tego jest nie tylko myśliwiec TF Kaan, ale też wiele różnych dronów pokroju aktualnie rozwijanego bezzałogowca ANKA-3 i Bayraktar Kizilelma.

KAAN'ın ilk uçuşundan fotoğraflar.



İniş sırasında paraşüt kullandığı görülüyor. pic.twitter.com/OkqWThsmHL — Avionot (@avionot) February 21, 2024

W miarę jak TF Kaan będzie przechodził przez kolejne fazy testów, nie tylko zdefiniuje przyszłość tureckich Sił Powietrznych, ale także potencjalnie wpłynie na globalny rynek myśliwców. Z połączeniem cech stealth i zaawansowanych systemów, TF Kaan może stać się konkurencyjną opcją na rynku obok innych myśliwców piątej generacji, ale to aktualnie odległa przyszłość. Turcja najpierw musi dopracować aktualny funkcjonujący prototyp do finalnej wersji, więc sama droga do operacyjnego wdrożenia i potencjalnego sukcesu eksportowego jest aktualnie pełna wyzwań i niepewności.