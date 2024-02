Wojsko Słowacji zalicza punkt zwrotny. Na pole bitwy wjadą 32-tonowe pancerne kolosy

Słowackie wojsko doczeka się 72 opancerzonych pojazdów Patria AMV XP 8×8 do 2027 roku

Dziś to już pewne, że Słowacja rozszerzy możliwości swojego wojska za sprawą 76 opancerzonych pojazdów AMV XP fińskiej firmy Patria, które same w sobie stanowią znaczący postęp w technologii pojazdów wojskowych, jako że spełniają wymagania związane ze współczesną wojną. Te właśnie pojazdy są chwalone za swoją wyjątkową mobilność, ochronę i siłę ognia, przez co wyróżniają się jako solidny i wszechstronny wybór do różnych operacji wojskowych. Nie są jednak całkowicie nowe, bo Patria AMV XP to zmodernizowana wersja pojazdu modułowego AMV (Armoured Modular Vehicle), która została zaprojektowana tak, aby oferować dodatkową ładowność, wydajność i ochronę, a do tego jest zdolna do przenoszenia zaawansowanego sprzętu zależnie od konfiguracji, dzięki swojej wysokiej modularności, co zwiększa jej ogólne zdolności operacyjne.

Główne cechy Patria AMV XP obejmują wyjątkową odporność dzięki modułowej ochronie balistycznej do poziomu K5i przeciwminowej na wysokim poziomie, nowoczesne niezależne zawieszenie hydropneumatyczne zapewniające niezrównaną mobilność oraz zdolność do wyposażenia w różne systemy uzbrojenia dla wszechstronnej siły ognia. Projekt pojazdu jest na dodatek przemyślany tak, aby odznaczała go niska sygnatura radarowa i termiczna, co utrudnia jego wykrycie na froncie oraz to, jak skutecznie pociski obierają go na cel. Co z kolei mówią liczby?

Patria AMV XP 8×8 może mierzyć aż 8,5 metra długości, 2,7 metra szerokości i 2,4 metra wysokości, co zapewnia wystarczająco dużo miejsca dla załogi i sprzętu, a na dodatek sprawia, że pojazd oferuje dobrą równowagę między objętością wewnętrzną a niskim profilem dla lepszego maskowania. Jego masa bojowa sięga aż 32 ton, a to dzięki 15-tonowej ładowności, która pozwala na przewożenie przeróżnych sprzętów (w tym uzbrojenia w formie 120-mm armat, moździerzy, czy broni przeciwpancernej) oraz licznej załogi. Wystarczającą moc napędową gwarantuje z kolei sześciocylindrowy silnik rzędowy o mocy 450 kW i momencie obrotowym 2250 Nm, który pozwala rozwijać na lądzie prędkość ponad 100 km/h i 10 km/h w wodzie.

Ta specyfikacja oznacza, że Patria AMV XP 8×8 to przykład wysoce zdolnych i wszechstronnych pojazdów opancerzonych, które są odpowiednie do szerokiego zakresu zastosowań wojskowych od działań bojowych do ról wsparcia. Sam zakup 76 pojazdów tego typu jest dla Słowacji częścią szerszego wysiłku w celu zmodernizowania swoich sił zbrojnych i na dodatek jest zgodny ze strategicznymi celami obronnymi państwa, odzwierciedlając jednocześnie jego zobowiązanie do zwiększenia gotowości bojowej i zdolności militarnych. Samo partnerstwo z Patrią obiecuje również wzmocnienie słowackiego przemysłu obronnego poprzez transfer technologii i zaangażowanie lokalnego przemysłu, wspierając tym samym możliwości ekonomiczne i edukacyjne w regionie.