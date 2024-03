Nowe korzyści w Plush na Kartę. 5300 GB, które nie przepadną

Nawet 5300 GB, które nie przepada w Plush na Kartę

Plush na Kartę wychodzi z bardzo słusznego założenia, że nie ma czegoś takiego, jak za duży pakiet gigabajtów. Dlatego stale dodaje kolejne gigabajty w swojej ofercie, pozwalając klientom na jeszcze większą swobodę w korzystaniu z internetu. W ramach najnowszych korzyści klienci mogą cieszyć się aż 5300 GB. Jednak chyba najważniejsze w tym jest to, że tan pakiet nie przepada. Dorze przecież wiemy, jak to czasem bywa. W jednym miesiącu możemy bardzo intensywnie korzystać z sieci, podczas gdy w kolejnym, nasza aktywność jest raczej minimalna. Ze względu na to wiele osób narzeka na pakiety, za które płacą, a które przepadają, kiedy nie są wykorzystane do cna.

Operator chce uniknąć tego rozczarowania i reagując na potrzeby użytkowników, wprowadza korzystne zmiany, połączone z jeszcze większymi paczkami gigabajtów. Nowa oferta pozwala bowiem przenieść niewykorzystany pakiet danych na kolejne miesiące. Dzięki temu klienci Plush na Kartę mają dostęp do dużej puli danych oraz mogą je wykorzystywać wtedy, kiedy są im potrzebne, bez obaw o to, że gigabajty przepadną.

Oczywiście jest pewien „haczyk”, choć niezbyt wielki i trudny do realizacji. Jedynym wymogiem utrzymania możliwości kumulacji danych, jest zachowanie wybranego aktywnego pakietu miesięcznego z rozmowami, SMS-ami i MMS-ami bez limitu.

A o co chodzi ze wspomnianymi wcześniej 5300 GB? Już tłumaczę. Właśnie tyle gigabajtów możemy zgromadzić dzięki promocji, która obejmuje zarówno nowych, jak i obecnych klientów. Wystarczy utrzymać aktywny pakiet za min. 35 zł/mies., aby otrzymać dodatkowe 400 GB co 30 dni przez 12 miesięcy, co w sumie daje 4800 GB.

Natomiast dodatkowe 500 GB dostaną nowy klienci Plush na Kartę. Jest to prezent na start, a żeby go otrzymać, wystarczy doładować konto kwotą minimum 20 złotych w ciągu 30 dni od aktywacji i wysłać SMS o treści ZGODA pod numer 80087. Łącząc te wszystkie korzyści dają nam aż 5300 GB do wykorzystania. Warto też pamiętać, że wysłanie tego SMS-a jest jednoznaczne z wyrażeniem zgód marketingowych, a doładowanie, jakie musimy wykonać by otrzymać powitalny pakiet, nie przepada i jego pełną kwotę możemy wykorzystać na zakup innych pakietów czy inny dowolny cel.