Widżety na ekranie blokady powrócą do Androida. No, prawie

Android 15 dostanie widżety na ekranie blokady

Jedną z cech nowoczesnych systemów operacyjnych jest możliwość ich szerokiej personalizacji, za co w dużej mierze odpowiadają widżety. To jedna z najstarszych i zarazem najwygodniejszych funkcji na Androidzie (i iOS), pozwalająca na lepsze dostosowanie urządzenia do własnych potrzeb, a przede wszystkim uczynienia go bardziej funkcjonalnym. Nie musimy grzebać po aplikacjach, bo skróty do najważniejszych funkcji i aplikacji możemy dostać sobie na ekranie głównym. Apple poszedł tutaj o krok dalej, bo o ile na Androidzie musimy odblokować urządzenie, by dostać się do widżetów, iOS daje do nich dostęp z poziomu ekranu blokady.

Czytaj też: Samsung idzie jak burza. Jeszcze więcej smartfonów dostanie Galaxy AI

Nie jest jednak tak, że Apple znowu w czymś przebił Google, bo jeśli sięgniemy do dość zamierzchłej przeszłości Androida, to w wersji 4.2 Jelly Bean znajdziemy obsługę widżetów na ekranie blokady. Była to zresztą najgłośniejsza nowość wprowadzona w tej aktualizacji. Niestety – trudno powiedzieć, co poszło nie tak, ale ostatecznie wraz z pojawieniem się Androida 5.0, funkcjonalność zniknęła z systemu na wiele lat. Po prawie dekadzie dowiedzieliśmy się, że gigant z Mountain View chce tę funkcję przywrócić, co z pewnością było dobrą wiadomością.

Czytaj też: Magiczne funkcje w Zdjęciach Google dla wszystkich. W dodatku – za darmo

Szkoda tylko, że tak szybko, jak się ucieszyliśmy, tak nasz entuzjazm mocno osłabł. Pierwszą wzmiankę na ten temat wygrzebał serwis Android Authority, znajdując w wersji beta Androida 14 QPR2 fragment kodu, sugerujący, że widżety na ekranie blokady mogą w jakieś formie powrócić do systemu. Problem w tym, że tylko na tabletach. Po kilku miesiącach dowiadujemy się więcej o tej nowości. Google wypuścił już pierwszą betę Androida 15, która potwierdza, że powracająca funkcjonalność naprawdę będzie zarezerwowana tylko dla tabletów. Ciekawe, czy jedynie dla Pixel Tablet, czy może skorzystają z niej także modele innych producentów.

Tak czy inaczej, na tych urządzeniach pojawi się nowy obszar, który znajdziemy w Ustawieniach. Aktywowanie tam odpowiedniej opcji sprawi, że na ekranie blokady zaczną wyświetlać się widżety, a do ich obsługi nie trzeba będzie odblokowywać tabletu. Dostępny będzie też przełącznik, dający użytkownikom opcję „zezwolenia na dowolny widżet na ekranie blokady”. Wydaje się jednak, że ta dowolność i tak będzie ograniczona. Serwis Android Authority dogrzebał się do listy obsługiwanych widżetów w obu trybach.

Czytaj też: Samsung poprawia bezpieczeństwo zeszłorocznych flagowców. Kwietniowa aktualizacja już udostępniona

Przy wyłączonej opcji „zezwól na dowolny widżet na ekranie blokady” można było dodać następujące widżety:

Pixel Weather

Zdjęcia

Google News

Google

Gmail

Fitbit

Bateria

Kalendarz

Zegar

Drive

Natomiast po aktywowaniu przełącznika pojawiła się możliwość dodania kilku innych widżetów:

YouTube

Tłumacz Google

Google Keep

Google TV

Kontakty

Chrome

Digital Wellbeing

To naprawdę rozczarowujące, że widżety na ekranie blokady w Androidzie 15 zostaną ograniczone tylko do tabletów. Oczywiście to dopiero pierwsza wersja beta, więc do stabilnego wydania wiele może się zmienić, ale na razie nic nie wskazuje, by smartfony też dostały taką opcję.