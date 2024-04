Hyundai na Motor Show 2024. Było nowocześnie, tradycyjnie i nawet futurystycznie

Elektryczne, spalinowe i nie z tego świata – samochody Hyundaia na Motor Show 2024 przykuwały uwagę

Fani Hyundaia mogli poczuć się rozpieszczeni na Motor Show 2024, jako że firma zaprezentowała na tych targach swoje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie innowacji motoryzacyjnych. Wśród prezentowanych modeli znalazł się nie tylko niesamowity koncepcyjny samochód sportowy elektryczno-wodorowy N Vision 74, ale również najszybszy seryjnie produkowany model marki – IONIQ 5 N, a także robotyczny piesek SPOT od Boston Dynamics, czyli firmy będącej od kilku lat częścią grupy Hyundai. Prezentacja objęła też bogatą gamę pojazdów elektrycznych i spalinowych, czym firma podkreśliła swoją aktualną zróżnicowaną ofertę.

N Vision 74 to wizja przyszłości napędzanej wodorem. Na jego debiut w Polsce czekaliśmy ponad rok

N Vision 74 to więcej niż samochód – to wizja przyszłości, w której Hyundai eksploruje możliwości napędu wodorowego w codziennej komunikacji. Po raz pierwszy zaprezentowany w Polsce ten koncepcyjny samochód sportowy łączy w sobie moc ponad 680 KM z zaletami napędu elektrycznego i wodorowego, oferując nie tylko imponujące osiągi, ale też ekologiczny charakter. N Vision 74 czerpie inspirację z bogatej historii marki w sportach motorowych, jednocześnie wyznaczając nowe kierunki w projektowaniu ekologicznych superaut.

Czytaj też: Hyundai Ioniq 5 N i nowy Santa FE są już w Polsce. Tylko jeden mnie ciekawi i nie, to nie ten o którym myślisz

Hyundai IONIQ 5 N, czyli szczyt elektrycznej mocy

Prezentacji doczekał się też IONIQ 5 N, czyli aktualnie najmocniejszy seryjnie produkowany samochód Hyundai, oferujący osiągi na poziomie sportowych model. To dzieło wyróżnia się imponującą mocą rzędu 641 koni mechanicznych, akumulatorem o pojemności 84 kWh oraz zaawansowanym inwerterem, ale Hyundai nie tylko podkręcił w nim samą wydajność. Pod względem konstrukcji IONIQ 5 N zyskał znacznie wyższą sztywność nadwozia, doczekał się wzmocnienia montażu silnika i akumulatora, a także ulepszenia podwozia w celu zwiększenia sztywności bocznej.

Czytaj też: Nieodśnieżone drogi wchodzą za skórę? Hyundai ma na to idealne rozwiązanie

IONIQ 5 N jest jednocześnie świadectwem zaangażowania firmy w łączenie funkcji wysokiej wydajności z technologią elektryczną, co widać po nowych lub ulepszonych funkcjach pokroju przygotowywania akumulatora do jazdy, hamowania rekuperacyjnego, optymalizacjach w ramach trybu driftowania czy trybu wyścigowego, inteligentnej i dynamicznej dystrybucji momentu obrotowego na konkretne silniki. Efekt? Rozpędzanie się do setki w 3,4 sekundy oraz rozwijanie prędkości maksymalnej rzędu 260 km/h.

Aktualna oferta aut elektrycznych i spalinowych Hyundaia

Hyundai na targach zaprezentował też dostępne w sprzedaży samochody IONIQ 5, IONIQ 6 i KONA Electric. Każdy z nich oferuje unikalne połączenie stylu, wydajności i zasięgu, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na ekologiczne rozwiązania transportowe. Jednocześnie, marka nie zapomina o klientach ceniących tradycyjne silniki spalinowe, oferując im modele TUCSON, KONA oraz i20, które jednak są dostępne także w wersjach hybrydowych HEV i PHEV. Takie podejście świadczy o wsłuchiwaniu się w potrzeby różnorodnych użytkowników i dążeniu do oferowania szerokiej gamy pojazdów spełniających oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

IONIQ 6 IONIQ 5 Tucson Kona

Innowacyjność Hyundai nie kończy się jednocześnie na samochodach. Przykładem tego jest robotyczny pies SPOT od Boston Dynamics, a więc firmy należącej do koncernu Hyundai, który to stanowi przełom w dziedzinie robotyki. Jest wyposażony w zaawansowane czujniki i system sztucznej inteligencji, co pozwala mu na interakcję z otoczeniem i wykonywanie zadań w trudno dostępnych miejscach. Jego wszechstronność i możliwości otwierają nowe perspektywy w takich dziedzinach jak bezpieczeństwo, monitorowanie i pomoc w sytuacjach kryzysowych, co potwierdziło już wiele przykład integracji tego robota w specyficznych zadaniach przez firmy trzecie.

Czytaj też: Test Hyundai Ioniq 5 – Cyberpunk 2077 już tu jest

Hyundai na targach Motor Show 2024 przypomniał o sobie Polakom (i nie tylko), a na dodatek podkreślił swoje zaangażowanie w rozwój i wprowadzanie innowacyjnych technologii, które mają na celu nie tylko poprawę osiągów i komfortu jazdy, ale również przyczyniają się do ochrony środowiska.