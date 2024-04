Motorola Edge 50 Pro zalicza premierę. To mocny średniak z flagowym wyglądem

Co do zaoferowania ma Motorola Edge 50 Pro?

Ostatnio zauważyć można, że coraz więcej producentów smartfonów stawia na bardziej stonowany wygląd swoich urządzeń. Motorola jakoś nigdy specjalnie w tej kwestii nie szalała i tak też jest w tym przypadku. Edge 50 Pro wygląda dość klasycznie – mamy tutaj zakrzywiony ekran oraz zaokrąglone placki, w zależności od wariantu kolorystycznego wykończone w inny sposób. Standardowo mamy tutaj kolor czarny i lawendowy z wykończeniem przypominającym eko skórę oraz limitowaną edycję Moonlight Pearl zaprojektowaną przez Mazzucchelli 1849. Ta wersja przypomina mi trochę perłowy wariant Huawei P50. Wyspa z kolei przywodzi na myśl moduł w Oppo Find X5 – mamy tutaj takie samo gładkie zejście pomiędzy pleckami a wyspą, choć ta tutaj ma znacznie regularniejszy kształt. Cała konstrukcja ma stopień ochrony IP68, więc nie trzeba się bać o przypadkowe zamoczenie smartfona.

Przechodząc już do konkretów. Motorola Edge 50 Pro została wyposażona w 6,7-calowy zakrzywiony ekran pOLED o rozdzielczości 1220p i częstotliwości odświeżania 144 Hz. Panel charakteryzuje się szczytową jasnością na poziomie 2000 nitów, a wyświetlane kolory zgodne są z certyfikatem Pantone, co ma zapewnić dokładniejsze odwzorowanie barw i kolorów skóry. Z przodu znalazł się też 50-megapikselowy aparat z autofokusem oraz wbudowany w wyświetlacz skaner linii papilarnych.

Skoro już przy mobilnej fotografii jesteśmy, z tyłu czeka nas potrójna konfiguracja, składająca się z 50-megapikselowego aparatu głównego z optyczną stabilizacją obrazu i przysłoną f/1.4, teleobiektyw 10 Mpix z 3-krotnym zoomem optycznym oraz aparat 13 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym, mogący też służyć do robienia zdjęć w makro. Na uwagę zasługuje fakt, że Edge 50 pro jest pierwszym modelem Motoroli wyposażonym w silnik AI Photo Enhancement Engine z optymalizacjami do przechwytywania ruchu i segmentacji kolorów.

Sercem tego urządzenie jest układ Snapdragon 7 Gen 3 wspierany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 4500 mAh, obsługujący ładowanie przewodowe z mocą 125 W i bezprzewodowe 50 W. Warto również wspomnieć o udogodnieniach stojących po stronie oprogramowania. Motorola Edge 50 Pro działa pod kontrolą nowego interfejsu Hello UI opartego na systemie Android 14, a producent obiecuje 3 duże aktualizacje systemu oraz 4-lotenie wsparcie zabezpieczeń. Osoby, które zdecydują się na zakup tego modelu, będą mieli dostępna do generatywnych funkcji AI do tworzenia niestandardowych taper, a także po raz pierwszy w telefonach, do funkcji Motorola Smart Connect. To zestaw funkcjonalności, które pozwalają na płynniejsze działanie urządzeń Motorola i Lenovo w ramach jednego ekosystemu.

Ile kosztuje Motorola Edge 50 Pro?

Nowość zadebiutowała na razie w Indiach i jeszcze nie wiemy, kiedy powinniśmy się spodziewać szerszej dostępności. Ceny na tamtejszym tynku prezentują się następująco: