Plus zaczyna odliczanie do udziału Olimpijskiej Reprezentacji Polski Paryż 2024

Plus już szykuje się na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu

Grupa Polsat Plus wspiera finansowo i promocyjnie polski sport już od ponad 30 lat, a Plus od 26 lat jest dumnym sponsorem Polskiej Siatkówki. Grupa w ostatnich miesiącach została też także Sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Olimpijskiej Reprezentacji Polski, dzięki czemu będzie wspierać polskich sportowców m.in. podczas Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024 oraz XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo 2026.

Czytaj też: Przenieś numer do Plusa lub Plusha i zgarnij smartfon za pół ceny

Z racji, że do startu Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024 pozostało niecałe 100 dni, operator chce podgrzać w swoich klientach sportowego ducha. W tym celu szykuje wiele niespodzianek, byśmy później lepiej mogli wspierać naszych reprezentantów, niezależnie od tego, jaki sport lubimy. Olimpijski znicz, zwiastujący rozpoczęcie najważniejszego wydarzenia w świecie sportu zapłonie już za kilkadziesiąt dni w Paryżu. To z kolei oznacza, że przygotowania olimpijczyków wchodzą w ostatnią fazę. Dla kibiców to również gorący okres, kiedy napięcie przed sportowymi zmaganiami będzie narastało z każdym kolejnym dniem.

Czytaj też: Plus i Oppo startują z konkursem. Do wygrania jest wyjazd na finał Ligi Mistrzów

Plus, jako sponsor Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Olimpijskiej Reprezentacji Polski chce, by jego klienci czynnie włączyli się w kibicowanie reprezentantom naszego kraju. Dlatego zaplanował wiele niespodzianek, specjalnych ofert i promocji, dzięki którym wszyscy będą mogli wspólnie przeżywać olimpijskie emocje, w czym zdecydowanie pomoże dedykowana platforma Klub Kibica. Na początek, w ramach rozgrzewki przed Igrzyskami Olimpijskimi, użytkownicy ofert operatora będą mogli otrzymać atrakcyjne paczki gigabajtów oraz inne niespodzianki.

Czytaj też: Plus wspiera polskich siatkarzy. Znów oferuje zniżkę na bilety na mecze naszej reprezentacji

Na razie to dopiero początek, dlatego jeśli jesteście klientami sieci Plus, bądźcie czujni, bo w kolejnych tygodniach operator jeszcze nie raz będzie miał do rozdania jakieś fajne prezenty czy ogłosi atrakcyjne promocje.