Test ZOTAC GeForce RTX 4080 SUPER AMP Extreme AIRO

Jak wygląda i co oferuje ZOTAC GeForce RTX 4080 SUPER AMP Extreme AIRO?

W zestawie mamy holder, przejściówkę zasilania na 3x 8-pin oraz kabel ARGB. Holder pomoże w utrzymaniu akrty w poziomie, przejściówka przyda się przy starszym zasilaczu, a kabel pozwala na podłączenie innego urządzenia ARGB i sterowania nim przez oprogramowanie karty.

Testowany model wygląda naprawdę świetnie. Mamy spore podświetlenie ARGB z boku, na górze jest podświetlane logo, ale również z tyłu mamy ARGB. W obudowie z oknem zdecydowanie będzie to świetnie wyglądało w szczególności przy pozostałych podświetlanych podzespołach. Jakość wykonania jest bardzo dobra. Części są dobrze spasowane, jest metalowy backplate, a całość sprawia wrażenie bardzo solidnej. Pod tym względem również nie ma do czego się przyczepić.

Wymiary ZOTAC GeForce RTX 4080 SUPER AMP Extreme AIRO to 355,5 x 149,6 x 72,1 mm. Jest to bardzo długa konstrukcja zajmująca 3,5 slota PCI. Zdecydowanie pojemna obudowa jest tutaj niezbędna. Waga wynosi ok. 1,90 kg. Holder zdecydowanie przyda się do utrzymania całości w odpowiedniej pozycji. Grafika chłodzona jest przez trzy 110 mm wentylatorach, z których środkowy obraca się w przeciwną stronę do pozostałych. Mamy też półpasywny tryb pracy, więc w spoczynku będzie idealna cisza. Karta zasilana jest ze złącza 12VHPWR, a sugerowany zasilacz powinien mieć przynajmniej 750 W mocy. Złącza obrazu niczym nie zaskakują. Mamy 3x DisplayPort 1.4a i 2x HDMI 2.1a.

Karta ma podwójny BIOS, ale zamiast przełącznika mamy przycisk. Przy starcie komputera grafika świeci na odpowiedni kolor i tym samym wiemy, na jakim BIOSie aktualnie jesteśmy. Taktowanie boost jest na obu takie samo i wynosi 2610 MHz. W benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px (ustawienia Extreme) zanotowaliśmy średnio 2707 MHz.

Specyfikacja ZOTAC GeForce RTX 4080 SUPER AMP Extreme AIRO

Platforma testowa złożona we współpracy z firmą Intel Procesor Intel Core i9-13900K @ 5,6/4,4 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Pamięć RAM Kingston Fury Renegade RGB 2x 16 GB 6400 MHz CL32 Dysk Samsung 990 Pro 2 TB Zasilacz FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w grach bez ray tracingu

1920 x 1080

W pierwszej rozdzielczości bez zaskoczeń – wyniki są świetne.

2560 x 1440

W drugiej wyniki ponownie są bardzo wysokie. Mamy też tylko 2 gry z poniżej 100 fps, ale w nich ilość klatek na sekundę jest bardzo bliska tej wartości.

3840 x 2160

W najwyższej rozdzielczości wyniki ponownie są bardzo dobre. Mamy tylko jedną grę ze średnio poniżej 60 fps, więc spokojnie możecie cieszyć się z płynnej rozgrywki w większości tytułów.

Testy w grach z ray tracingiem

1920 x 1080

1920 x 1080 to wyniki ze średnio powyżej 60 fps w każdym z tytułów.

2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości ponownie we wszystkich grach mamy średnio powyżej 60 fps.

3840 x 2160

Dopiero w ostatniej karta ninie pozwala na uzyskanie średnio 60 fps. W mniej wymagających grach mamy wyniki powyżej 50 fps, ale w bardziej tytuły są praktycznie niegrywalne.

Testy DLSS/FSR/XeSS

1920 x 1080

DLSS pozwala na uzyskanie naprawdę znacznie wyższych wyników w tej rozdzielczości. Z generatorem klatek nawet w Cyberpunku macie średnio powyżej 200 fps.

2560 x 1440

W 2560 x 1440 mamy średnio ponad 100 fps w obu grach, a generator klatek tylko poprawia wyniki.

3840 x 2160

W Dying Light 2 z samym DLSS mamy średnio powyżej 60 fps, ale w Cyberpunku do uzyskania lepszych wyników przyda się już generator klatek.

Temperatury

W obu trybach temperatury nie są złe, choć mogły by być lepsze. Konkurencyjne RTX 4080 SUPER potrafią znacznie chłodniej wypadać porównując podobne BIOSy.

Głośność

Natomiast największą wadą karty jest kultura pracy. W trybie Amplify jest po prostu głośno i grafika zdecydowanie może przeszkadzać przy cichym zestawie. Tryb Quiet jest już znacznie cichszy, ale od tego trybu oczekiwałbym niższych wyników. W spoczynku grafika pracuje pasywnie, więc jest idealna cisza.

Pobór mocy

Pobór mocy jest podobny do pozostałych modeli RTX 4080 SUPER, więc pod tym względem jest dobrze.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonałem wykorzystując program MSI Afterburner. Za stabilne działanie karty uznawałem nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonałem przy włączonym trybie OC/Performance. Testowany model udało się podkręcić o 130 MHz na rdzeniu i o 200 MHz na pamięciach.

Średnia wydajność

Gry bez ray tracingu

Karta jest jednym z wydajniejszym moeli RTX 4080 SUPER. Wyniki są bliskie wersji TUF Gaming OC od Asusa i wyższe od Founders Edition, więc widać zysk z fabrycznego OC. Karta nie wypada jakoś znacznie lepiej od modelu RTX 4080 ROG Strix OC, ale mała przewaga mimo wszystko występuje.

Gry z ray tracingiem

W grach z ray tracingiem wyniki są podobne jak wcześniej. ZOTAC GeForce RTX 4080 SUPER AMP Extreme AIRO to jedna z wydajniejszych wersji RTX 4080 SUPER i widać przewagę nad modelem Founders Edition. Różnice w stosunku do RTX 4080 ROG Strix OC nadal nie są duże, ale średnio widać małą różnicę pomiędzy modelami.

Test ZOTAC GeForce RTX 4080 SUPER AMP Extreme AIRO – podsumowanie

ZOTAC GeForce RTX 4080 SUPER AMP Extreme AIRO kupicie za ok. 5460 zł. Nie jest to najwyższa cena w przypadku RTX 4080 SUPER, ale również nie jest ona najniższa. Sama karta otrzyma od nas polecenie, ale musicie zdawać sobie sprawę z jej wad.

Jakość wykonania jest bardzo dobra. Grafika wygląda też naprawdę świetnie i w obudowie z oknem zdecydowanie będzie się wyróżniała. Jeśli zamontujecie ją w zestawie z pozostałymi podświetlanymi podzespołami, to całość będzie bardzo dobrze się prezentowała. Karta jest dosyć długa i ciężka, ale samo chłodzenie nie radzi sobie wybitnie. Karta nie jest bardzo gorąca, ale rozwiązania konkurencji potrafią być chłodniejsze. Natomiast największą wadą jest kultura pracy. W trybie Amplify (karta ma podwójny BIOS) jest niestety już głośno i praca karty może przeszkadzać przy cichym zestawie. W trybie Quiet jest już lepiej, ale to nie są też najniższe wyniki i powinno być ciszej, w szczególności na tle innych kart. Pobór mocy jest za to odpowiedni.

ZOTAC GeForce RTX 4080 SUPER AMP Extreme AIRO ma fabryczne OC, co widać po wynikach. Są one jedne z najwyższych spośród RTX 4080 SUPER i widać przewagę nad wersją Founders Edition. Jest też widoczna przewaga nad RTX 4080 ROG Strix OC, ale nie jest ona duża – tutaj rewolucji nie ma, choć pamiętajcie, żę RTX 4080 SUPER jest tańszy od RTX 4080. Karta sprawdzi się więc dobrze nawet w rozdzielczości 3840 x 2160, choć przy grach z ray tracingiem przyda się DLSS: Jakość, a nawet generator klatek w przypadku bardziej wymagających tytułów. DLSS 3 jest więc sporą zaletą całej serii. Karta zasilana jest ze złącza 12VHPWR, ale mamy dołączoną przejściówkę. Mamy też 16 GB VRAM, czyli tyle samo co w wersji bez dopisku SUPER. Minusem jest za to brak złącza DisplayPort w najnowszej wersji.

Karta jest warta rozważenia, jeśli zależy Wam na dobrej jakości wykonania, świetnym wyglądzie, fabrycznym OC i nie najwyższej cenie spośród wszystkich RTX 4080 SUPER. Musicie jednak zaakceptować głośniejszą pracę czy wyższe temperatury niż w przypadku wersji od innych producentów – to jest największa wada testowanego modelu.