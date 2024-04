Test ZOTAC GeForce RTX 4070 Ti SUPER Trinity

Jak wygląda i co oferuje ZOTAC GeForce RTX 4070 Ti SUPER Trinity?

Akcesoria niczym nie zaskakują. Mamy przejściówkę zasilania na 2x 8-pin oraz holder. Ten ostatni stawiacie np. na piwnicy obudowy i pozwoli on w utrzymaniu karty w poziomie.

ZOTAC GeForce RTX 4070 Ti SUPER Trinity ma boczne podświetlenie z napisem Zotac Gaming. Karta ma też zaokrąglony backplate, a poza tym jest cała czarna, Wygląda to dobrze i w obudowie z oknem może się podobać, choć samo podświetlenie nie jest jakieś mocne. Jakość wykonania również jest dobra. mamy metalowy backplate, całość jest dobrze wykonana i solidna. Jak na tańszego przedstawiciela RTX 4070 Ti SUPER jest naprawdę dobrze.

Czytaj też: Test Nvidia GeForce RTX 4080 SUPER Founders Edition

Karta ma wymiary 306,8 x 119,4 x 58,5 mm. Nie jest to bardzo długi model, ale też nie należy do najkrótszych. Warto więc sprawdzić, czy na pewno zmieści się Wam w obudowie. Zajmuje też ona 2,5 slota PCI. Waga wynosi ok. 1,1 kg, a do potrzymania jej w poziomie przyda się dołączony holder. Za chłodzenie odpowiadają trzy wentylatory o średnicy 92 mm. Śmigła działają też półpasywnie, więc w spoczynku będzie idealna cisza. Zasilanie odbywa się ze złącza 12VHPWR, ale jest dołączona przejściówka, więc możecie wykorzystać zasilacz bez nowej wtyczki. Sugerowane PSU powinno mieć 750 W mocy. Złącza obrazu są standardowe: 3x DisplayPort 1.4a i 2x HDMI 2.1a.

ZOTAC GeForce RTX 4070 Ti SUPER Trinity nie ma podwójnego BIOSu ani fabrycznego OC. Taktowanie boost wynosi więc 2610 MHz – tyle co w podstawowych modelach z tej serii. Natomiast w benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px (ustawienia Extreme) zanotowaliśmy średnio 2652 MHz.

Specyfikacja ZOTAC GeForce RTX 4070 Ti SUPER Trinity

Sterowniki:

RTX 3000, RTX 4070, RTX 4070 Ti, RTX 4080, RTX 4090: Nvidia Game Ready 531.68

RTX 4060 Ti: Nvidia Game Ready 531.93

RTX 4060: Nvidia Game Ready 536.20

RTX 4070 SUPER: Nvidia Game Ready 546.52

RTX 4070 Ti SUPER: Nvidia Game Ready 551.15

RTX 4080 SUPER: Nvidia Game Ready 551.22

Radeon RX 7600: AMD Adrenalin 23.5.1

Radeon RX 7700 XT, RX 7800 XT: AMD Adrenalin 23.20.01.05

Radeon RX 7600 XT: AMD Adrenalin 23.40.01.15

Arc A750: Intel 31.0.101.4499

Informacje o użytych grach oraz samych testach znajdziecie w tym artykule.

Platforma testowa złożona we współpracy z firmą Intel Procesor Intel Core i9-13900K @ 5,6/4,4 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Pamięć RAM Kingston Fury Renegade RGB 2x 16 GB 6400 MHz CL32 Dysk Samsung 990 Pro 2 TB Zasilacz FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w grach bez ray tracingu

1920 x 1080

W pierwszej rozdzielczości, zgodnie z oczekiwaniami, mamy w pełni płynną rozgrywkę we wszystkich tytułach.

2560 x 1440

W drugiej ponownie w każdej grze mamy średnio powyżej 60 fps.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości są 4 gry ze średnio poniżej 60 fps, ale w RDR2 wynik jest bliski tej wartości. Wyniki więc nadal są bardzo dobre.

Testy w grach z ray tracingiem

1920 x 1080

W grach w 1920 x 1080 z włączonym ray tracingiem mamy powyżej 60 fps w każdym z tytułów.

2560 x 1440

W 2560 x 1440 mamy już dwie gry bez średnio 60 fps. Tutaj więc przyda się DLSS nawet w trybie Jakość.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości nie mamy nigdzie wspominanej wcześniej ilości klatek na sekundę. Tutaj zdecydowanie przyda się DLSS, w tym generator klatek.

Testy DLSS/FSR/XeSS

1920 x 1080

W 1920 x 1080 mamy bardzo wysokie wyniki z DLSS i po dodaniu generatora klatek.

2560 x 1440

W 2560 x 1440 po włączeniu DLSS: Jakość mamy ponad 60 fps w obu grach, a generator klatek tylko poprawia sytuację.

3840 x 2160

W 3840 x 2160 w Dying Light 2 mamy ponad 60 fps z DLSS: Jakość, ale w Cyberpunk 2077 przyda się generator klatek, aby osiągnąć w pełni płynną rozgrywkę.

Temperatury

Temperatury pod obciążeniem są dobre, ale nie najniższe spośród wszystkich modeli RTX 4070 Ti SUPER, jakie mieliśmy okazję testować.

Głośność

ZOTAC GeForce RTX 4070 Ti SUPER Trinity w spoczynku jest niesłyszalny – wentylatory nie działają. Pod obciążeniem jest cicho i karta nie powinna przeszkadzać.

Pobór mocy

Pobór mocy pod obciążeniem jest podobny do innych modeli RTX 4070 Ti SUPER, więc jest również dobrze.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonałem wykorzystując program MSI Afterburner. Za stabilne działanie karty uznawałem nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonałem przy włączonym trybie OC/Performance. Testowany model udało się podkręcić o 220 MHz na rdzeniu i o 225 MHz na pamięciach.

Średnia wydajność

Gry bez ray tracingu

ZOTAC GeForce RTX 4070 Ti SUPER Trinity plasuje się blisko wersji KFA2. W Full HD lekko ją wyprzedza, ale w kolejnych rozdzielczościach plasuje się minimalnie niżej. Wydajność jest więc bardzo dobra jak na model RTX 4070 Ti SUPER bez fabrycznego OC.

Gry z ray tracingiem

W grach z ray tracingiem różnice do modelu KFA2 są już większe, ale nadal wydajność jest bardzo dobra. Karta bez problemów pokonuje też model od MSI. Biorąc pod uwagę, że jest to jeden z tańszych modeli RTX 4070 Ti SUPER to nie ma co jemu zarzucić pod względem wydajności.

Czytaj też: Horizon Forbidden West – test wydajności kart graficznych Nvidia

Test ZOTAC GeForce RTX 4070 Ti SUPER Trinity – podsumowanie

ZOTAC GeForce RTX 4070 Ti SUPER Trinity znalazłem w sklepach za ok. 3850 zł. W tej cenie jest to zdecydowanie dobry wybór, jeśli szukacie taniego przedstawiciela tej serii kart.

W zestawie mamy holder i przejściówkę zasilania z 12 VHPWR na 2x 8-pin. Karta jest też dobrze wykonana i fajnie wygląda. Mamy podświetlany z boku napis, a całość jest czarna. Jest też metalowy backplate, więc ciężko coś grafice zarzucić. Chłodzenie całkiem nieźle daje sobie radę. Może nie jest to najchłodniejsza karta w zestawieniu, ale pracuje cicho, więc nie powinna Wam ona przeszkadzać. Szkoda jednak, że nie ma tutaj podwójnego BIOSu. Pobór mocy jest na poziomie pozostałych modeli RTX 4070 Ti SUPER więc jest całkiem niezły.

Pod względem wydajności wypada ona lepiej niż model MSI, ale trochę słabiej od KFA2. Nie mamy tutaj fabrycznego OC, więc jest dobrze w szczególności, jak na tą cenę. Wydajność pozwala na w pełni płynną rozgrywkę w 2560 x 1440, jedynie w tytułach z ray tracingiem może przydać się DLSS: Jakość. Plusem tej karty jest oczywiście obsługa DLSS 3, w tym generatora klatek. Po jego włączeniu możecie mieć ponad 60 fps nawet w 3840 x 2160 przy włączonym ray tracingu. To zdecydowana zaleta wszystkich kart RTX 4000. Karta ma też 16 GB VRAM, czyli więcej niż model RTX 4070 Ti. Z minusów trzeba wymienić brak złącza DisplayPort 2.1, ale to dotyczy wszystkich modeli RTX 4000.

ZOTAC GeForce RTX 4070 Ti SUPER Trinity to bardzo fajny przedstawiciel tańszych modeli z tej serii. Jeśli więc szukacie dosyć taniej wersji RTX 4070 Ti SUPER to warto zwrócić na niego uwagę.