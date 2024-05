Gmail na Androidzie dostanie nowy przycisk. Zgadniesz, do czego będzie służył?

Co nowego w poczcie Gmail na Androidzie?

Jeśli jednocześnie korzystacie z Gmaila dla Workspace i zwykłej wersji tej poczty, zapewne zauważyliście coraz więcej różnić między tymi aplikacjami. Nic w tym dziwnego, bo Google duży nacisk kładzie na rozwój swoich produktów przeznaczonych dla klientów korporacyjnych i robi to także pod kątem sztucznej inteligencji. Dlatego już od jakiegoś czasu użytkownicy klienta pocztowego w tym pakiecie mają specjalny przycisk Gemini, który umożliwia przywołanie chatbota w celu wysyłania maili z podsumowaniem czy pomocy w innych biurowych zadaniach związanych z elektroniczną korespondencją.

Czytaj też: Dzięki tej funkcji OxygenOS 15 nikt nie przywłaszczy sobie Twoich zdjęć

Najwyraźniej gigant z Mountain View nie chce ograniczać tego dodatku tylko do Workspace, bo zgodnie z doniesieniami, przycisk Gemini może pojawić się niedługo w aplikacji Gmail na Androidzie. Android Authority we współpracy z AssembleDebug odkrył odniesienia do tego przycisku w wersji 2024.05.19.635289964 aplikacji. Udało się go nawet uruchomić za pomocą flagi, a działanie funkcji możecie podejrzeć na poniższym materiale.

Obecnie Gmail oferuje już przycisk „Posumuj tę wiadomość”, który znajdziemy pod tematem maila, jednak służy on tylko do jednego celu. Nowy przycisk oznaczony ikoną gwiazdki będzie miał znacznie szersze zastosowanie, a możliwość tak łatwego uruchomienia Gemini z pewnością będzie przydatna i zaoszczędzi trochę czasu oraz klikania.

Czytaj też: Które gry PC odpalisz na Copilot+? Powstała już strona, dzięki której wszystko będzie jasne

Używając tej funkcji, można poprosić o sugestie odpowiedzi, zmienić ton pisanego właśnie maila czy zlecić inne zdania. Android Authority zauważa jednak, że na razie Gemini zdaje się mieć ograniczony dostęp do treści z poprzednich wiadomości, bo po poproszeniu o wyświetlenie nieprzeczytanych maili w oknie czasu, nie spełnił tego żądania. Najwyraźniej głębsza integracja z pocztą nie jest jeszcze oferowana.

Czytaj też: Korzystasz z systemu Android? Wkrótce otrzymasz niezwykle praktyczną funkcję

To zapewne zmieni się z czasem, bo należy pamiętać, że funkcja wciąż jest w fazie rozwoju i nie wiadomo jeszcze, kiedy Google zdecyduje się wprowadzić ją w poczcie Gmail na Androidzie. Musimy uzbroić się w cierpliwość i czekać na jakieś informacje ze strony giganta.