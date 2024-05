Kim ma nową zabawkę. Spójrz na północnokoreański koszmar pancernych pojazdów

Korea Północna doczekała się nowego niszczyciela czołgów

Wśród wojskowych pojazdów naziemnych zwykło się wyróżniać transportery, bojowe pojazdy piechoty i czołgi, ale poza tym standardowym trio różne państwa wykorzystują również tak zwane “niszczyciele czołgów”. Sprzęt tego typu zaprezentowała właśnie Korea Północna, kiedy to w państwowej Akademii Nauk Obrony zawitał przywódca Korei Północnej, czyli Kim Jong Un, przeprowadzając inspekcję różnych modeli systemów uzbrojenia, wśród których znalazł się właśnie nowy niszczyciel czołgów na kołach.

W tym akurat przypadku Korea Północna najpewniej przerobiła swój transporter opancerzony M-2020 z napędem 8×8 na takiego oto niszczyciela czołgów, który zadziwiająco bardzo przypomina chińskiego niszczyciela czołgów ST1 8×8. Jego uzbrojenie obejmuje 105-mm działo gwintowane, 12,7-mm sprzężony karabin maszynowy oraz 7,62-mm karabin maszynowy zamontowany w zdalnie sterowanej wieżyczce.

Tak jak każdy inny niszczyciel czołgów, tak jego “nowe” wydanie w rękach Korei Północnej ma przede wszystkim na celu zwiększenie siły ognia i mobilności północnokoreańskich sił przeciwpancernych. Nie odchodzi jednocześnie od tradycji, bo niszczyciele czołgów są zazwyczaj uzbrojone właśnie w działo dużego kalibru, aby możliwie najskuteczniej zwalczać wrogie czołgi oraz inne pojazdy opancerzone. Północnokoreańskiemu niszczycielowi czołgów daleko jednocześnie do czołgu, choć może przypominać go swoimi charakterystycznymi elementami. Ma znacznie bardziej ograniczone zdolności operacyjne w porównaniu do czołgów głównych, które są przeznaczone do walki na pierwszej linii frontu i muszą zachować równowagę między zdolnościami ofensywnymi oraz defensywnymi.

Niszczyciele czołgów koncentrują się raczej na sile ognia i ukryciu niż na wszechstronności. Podczas gdy główne czołgi bojowe są wielozadaniowymi pojazdami opancerzonymi zdolnymi do radzenia sobie z różnymi zagrożeniami, niszczyciele czołgów specjalizują się wyłącznie w niszczeniu czołgów wroga. Chociaż zwykle niszczyciele czołgów zazwyczaj nie mają obrotowej wieży, co pozwala na zamontowanie na pojeździe potężniejszego działa i obniżenie wysokości pojazdu, projekt północnokoreański sugeruje obecność takiego właśnie podsystemu. Aktualnie ciągle jednak brakuje nam wielu informacji, aby przedstawić pełen obraz tego wojskowego pojazdu.