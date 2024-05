Kupili mocarne pojazdy bojowe. CV9035 MkIIIC nie pozostawiają wrogom szans

Szwedzi pomogli Ukrainie, a teraz poszli na zakupy. Nowe pojazdy bojowe CV9035 MkIIIC zamówione

BAE Systems zawarło właśnie ważny znaczący kontrakt ze Szwedzką Agencją Materiałów Obronnych (FMV) na dostawę nowych pojazdów bojowych CV9035 MkIIIC. Kontrakt ten obejmuje zakup nowych CV90, które mają na celu uzupełnienie floty Szwedzkiej Armii i bezpośrednie zastąpienie pojazdów CV9040 przekazanych wcześniej Ukrainie. Chociaż nazwa może tego nie sugerować, to CV9035 MkIIIC są potężniejsze od starego sprzętu, a dzięki szeregowi ulepszeń, zwiększą świadomość bojową, mobilność, ochronę i siłę rażenia szwedzkich oddziałów naziemnych.

Wchodząc w szczegóły, wprowadzenie CV9035 MkIIIC ma na celu zwiększenie zdolności armii szwedzkiej poprzez zapewnienie lepszej świadomości bojowej, mobilności, ochrony i siły rażenia. Pojazdy te są wyposażone w nowy projekt wieżyczki, oferujący korzyści ergonomiczne dla załogi i są znane ze swoich wysokich zdolności bojowych w klasie pojazdów o wadze od 20 do 38 ton, a to dzięki szerokiej elastyczności, przez którą mogą dzierżyć różne systemy uzbrojenia. Zresztą, nie bez powodu aż 10 europejskich krajów zdecydowało się w nie zainwestować, zamawiając łącznie aż 1700 przeróżnych wariantów.

Wchodząc w szczegóły wariantu CV9035 MkIIIC, ten nowoczesny pojazd bojowy został zaprojektowany w celu znacznego zwiększenia efektywności bojowej na polu walki. Wyróżniające go cechy obejmują wieżyczkę E35 wyposażoną działko Bushmaster III kalibru 35 mm, które zapewnia większą siłę rażenia w porównaniu do działa Bofors kalibru 40 mm używanego w poprzednim modelu CV9040C, co zwiększa zdolność pojazdu do skutecznego zwalczania szerokiego spektrum celów. Ten wariant integruje również najnowocześniejsze systemy elektroniczne, które wspierają przyszłe aktualizacje i poprawiają świadomość bojową, dzięki czemu pojazd może dostosować się do ewoluujących technologii i zagrożeń na polu walki.

CV9035 MkIIIC ma masę całkowitą około 32 ton, ale ta może zostać zwiększona do 35 ton w celu pomieszczenia dodatkowego opancerzenia lub wyposażenia. Ta elastyczność zapewnia, że pojazd może być dostosowany do specyficznych wymagań misji i zwiększenia poziomu ochrony. Wszystko to sprawia, że zakup tych nowych pojazdów bojowych CV9035 MkIIIC to wręcz strategiczny krok w celu wzmocnienia zdolności bojowych Szwedzkiej Armii, który zapewnia jej dostęp do najnowocześniejszej technologii.