Zasięg do 2100 km gwarantowany. Nowe chińskie samochody kładą na łopatki konkurencję

Nowe samochody “energetyczne” BYD mają rzucić wyzwanie Volkswagenowi i Toyocie

Wspierany przez Warrena Buffetta chiński BYD, zaprezentował dwa nowe pojazdy hybrydowe o imponującym zasięgu aż 2100 km. Te samochody mają przede wszystkim zawalczyć z gigantami motoryzacyjnymi, których fundamenty rynkowe są trudne do skruszenia. Oznacza to również, że znana z elektrycznych modeli firma BYD ma też chęć podbić również segment nieelektryczny. Pamiętajmy, że w Chinach to największy producent elektrycznych samochodów i po ostatnich obniżkach nie zapowiada się na to, że w przyszłości ulegnie to zmianie.

Czytaj też: Ma więcej cylindrów niż twój samochód. Motocykl Souo S2000 GL zaskakuje

BYD Seal 06

Po pokonaniu Tesli teraz firma z Shenzhen zamierza rzucić wyzwanie Volkswagenowi i Toyocie, które utrzymały silne pozycje w Chinach zwłaszcza dzięki swoim ofertom opartym na paliwach kopalnych. Stąd nowości w rodzinie Dynasty i Ocean, czyli dwa średniej wielkości sedany Qin L i Seal 06, które oferują zasięg do 2100 km na pełnym baku. Nie jest to jednak magia, w której elektryczny charakter gra główne skrzypce, bo zamontowany w tych samochodach akumulator zapewnia poniżej 80 km zasięgu na jednym ładowaniu.

Czytaj też: Samochodowe marzenie stało się rzeczywistością. Tego minivana zapragniesz

Qin L Qin L

Skąd więc tak bierze się te 2100 km zasięgu? Przede wszystkim przez znaczące zużycie paliwa rzędu zaledwie 2,86 litra na 100 km, które znacznie przebija typowe zużycie w hybrydach rzędu około 5 litrów. Oznacza to, że stawiając na nową hybrydę BYD, w ciągu roku na samym paliwie można zaoszczędzić ponad 5300 złotych. Cena obu hybryd w Chinach nie jest z kolei wysoka, bo wynosząc 99800 juanów, jest znacznie niższa od Toyoty Corolli (116800 juanów) czy Volkswagena Sagitara (127900 juanów).

Czytaj też: Mercedes dokonał przełomu. Ten samochód ładował się tak szybko, że w to nie uwierzysz

Tak więc oto wielki powrót BYD do produkcji pojazdów z silnikami na paliwa kopalne można zaliczyć za udany po dwóch latach od odejścia z tego sektora. Oferując hybrydowe modele z ultra-długim zasięgiem, BYD celuje teraz w znaczący udział w rynku, który wciąż należy do tradycyjnych producentów samochodów.