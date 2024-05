Polskie wojsko ma nową broń. Ten sprzęt wpłynął znacznie na wojnę w Ukrainie

Polska zakończyła zakup 24 uzbrojonych dronów Bayraktar TB2 z Turcji

Wiecie już zapewne, jak wielki potencjał drzemie w wojskowych dronach. Jest to spowodowane przede wszystkim połączeniem możliwości zdalnego sterowania, pewnego stopnia autonomii, wysokiego potencjału do realizowania misji obserwacyjnych, a nawet bojowych i to jednocześnie. Do tej pory na całym świecie powstała cała masa przeróżnych bezzałogowców, co naturalnie zrodziło ich podział na wiele klas, wśród których jedną z najpowszechniejszych wydają się niezmiennie drony MALE (Medium Altitude Long Endurance). Do nich właśnie zaliczają się bezzałogowce Bayraktar TB2 od tureckiej firmy Baykar.

Bayraktar TB2 to drony o możliwości wznoszenia się na średnie pułapy i pozostawiania w locie przez dłuższy czas. To przykład stałopłatów o wysokości rzędu 2,2 metra, długości na poziomie 6,5 metra i 12-metrowej rozpiętości skrzydeł, które napędza 105-konny silnik wtryskowy, mający dostęp do maksymalnie 300 litrów benzyny. Ich główne cechy obejmują wytrzymałość lotu do 27 godzin, możliwość wznoszenia się na pułap od 5500 do 6720 metrów, zasięg komunikacyjny do 300 km, maksymalną prędkość rzędu 222 km/h oraz możliwość lotu z 150-kg ładunkiem, obejmującym uzbrojenie lub wyposażenie do misji zwiadowczych, rozpoznawczych i szpiegowskich.

Lubimy terminowe dostawy dla #WojskoPolskie 👍



Ostatni, pozyskany na mocy umowy z 2021 roku, czwarty zestaw bezzałogowych statków powietrznych #Bayraktar TB2 dotarł do #Mirosławiec.https://t.co/TRwijQnNBM pic.twitter.com/7FPAJb2xUr — Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) May 16, 2024

Nie są to więc byle jakie sprzęty, więc Wojsko Polskie znacznie wzmocni się ostatnią dostawą czterech ostatnich z 24 zamówionych Bayraktarów TB2 z Turcji, która to trafiła do bazy w Mirosławcu 16 maja bieżącego roku, wieńcząc kontrakt z maja 2021 roku. Oczywiście zamówienie nie obejmowało wyłącznie dronów, a kompleksowe systemy, które obejmowały trzy naziemne stacje kontroli (GCS), części zamienne oraz umowę o transferze technologii, która umożliwia polskiemu przemysłowi przeprowadzanie przeglądów silników, napraw oraz konserwacji GCS i czujników EO/IR.

Ukraińskie drony Bayraktar TB2 napsuły Rosjanom bardzo dużo krwi na wojnie

Wiemy, że nasze wojsko planuje wykorzystywać drony Bayraktar TB2 głównie do celów rozpoznawczych i ataków. Te bezzałogowce latające znacząco zwiększą zdolności Polskich Sił Zbrojnych w zakresie rozpoznania, identyfikacji celów dla artylerii i przeprowadzania precyzyjnych ataków. Sam zakup tych UAV jest częścią szerszej strategii wzmacniania obrony Polski, która jednak ma już dostęp do wielu innych bezzałogowców, bo FlyEye, Warmate, ORLIK czy NeoX. Możemy też pochwalić się rodzimym producentem dronów wojskowych, bo firmą WB Electronics.