Turcja pokazała niszczycielskiego Malaman. Będzie czaić się w głębinach i uderzy niespodziewanie

Nowoczesna mina morska Malaman ma zapewnić Turcji niezależność

Turecka firma obronna Koç Savunma przedstawiła oficjalnie światu swoją przełomową inteligentną minę morską o nazwie Malaman. Pewne jest, że Turcja zrobi z niej użytek w razie potrzeby, bo samo powstanie Malaman było podyktowane dążeniem do zmniejszenia zależności kraju od pozakrajowych dostawców min morskich. Ten rodzaj broni nadal jest cennym elementem w wojnie na morzach i oceanach, który służy do obrony terytorium morskiego, ograniczania ruchów statków wroga oraz niszczenia ich kadłubów.

Czytaj też: Turcja odkryła karty. Oto jak chce dominować nad wrogami

Malaman została zaprojektowana jako inteligentna mina denna, która po rozstawieniu może wykryć i sklasyfikować potencjalny cel na dużym dystansie, a to dzięki zaawansowanym czujnikom akustycznym, magnetycznym i ciśnieniowym. Wszechstronność miny pozwala na jej rozmieszczenie za pomocą okrętów podwodnych, okrętów wojennych i samolotów, ale jest na tyle duża (180 × 53 cm) i ciężka (ponad 600 kg), że aktualne projekty dronów nawodnych w rękach Turcji nie będą mogły jej rozstawiać.

Czytaj też: Potężne działo i wytrzymała podstawa. Turcja pokazała nowoczesny kołowy pojazd bojowy

W przypadku Malaman całą elektronikę oraz mechanizm aktywujący opracowała właśnie turecka firma Koç Savunma, która zadbała o to, aby mina detonowała się pod konkretnymi statkami w konwoju, umożliwiając tym samym precyzyjne atakowanie bez szkód ubocznych związanych z tradycyjnymi minami. Dodatkowo projektanci zadbali o to, aby Malaman zlewała się z dnem morskim i była trudna do wykrycia, dzięki swojemu kamuflażowi wizualnemu i akustycznemu. Jest też odporna na różne zagrożenia, dzięki wykorzystaniu w produkcji odlewanego plastikowego materiału wybuchowego, który jest przeznaczony specjalnie do użytku podwodnego.

Czytaj też: Ten moment zapisze się na kartach historii. Turcja staje się coraz większą militarną potęgą

Malaman może operować na głębokościach ponad 100 metrów i w wodach o temperaturze od -2,5°C do +36°C, bo tyle właśnie wynosi temperaturowy zakres jej pracy. W praktyce Turcja zyska wiele na tego typu uzbrojeniu, bo miny ciągle odgrywają kluczową rolę w obronnych strategiach, co potwierdziła zresztą wojna rosyjsko-ukraińska i sytuacja na Morzu Czarnym.