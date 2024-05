Turecki sposób na lądową dominację. Nowy pojazd bojowy piechoty zaprezentowany

Pojazd PARS III 6×6 z wieżą TEBER-II 30/40, czyli turecki pomysł na dominację

Ten najnowszy wariant pojazdu PARS III został zaprojektowany do zapewnienia możliwie najwyższej wydajności i siły ognia w terenie w nowoczesnym stylu. Jego maksymalna masa bojowa rzędu 25000 kg nie stawia wielkiego wyzwania chłodzonemu cieczą silnikowi diesla z w pełni automatyczną skrzynią biegów, który w połączeniu z ośmioma kołami umożliwia rozpędzanie się do 100 km/h, pokonywanie przeszkód o wysokości 0,7 metra czy stromych podjazdów o nachyleniu do 60 stopni. Trudno się temu dziwić, bo PARS III 6×6 posiada także w pełni niezależny system zawieszenia hydropneumatycznego i zaawansowane mechanizmy sterowania, które razem poprawiają jego manewrowość oraz zapewniają bezpieczeństwo i komfort do dziewięciu osób na pokładzie.

Jedną z wyjątkowych cech PARS III 6×6 jest jego wyważony specjalnie projekt i układ silnika, które zapewniają równomiernie rozłożone obciążenia osi. To właśnie ta równowaga ułatwia płynne poruszanie się w trudnych terenach, podczas gdy centralny system pompowania opon i blokady różnicowe na każdej osi zapewniają dodatkową adaptacyjność, która jest kluczowa dla operacji w różnorodnych środowiskach. Gdyby tego było mało, związana z tym innowacyjna architektura zespołu napędowego umożliwia szybki demontaż i montaż w ciągu 60 minut, co ułatwia proces konserwacji i naprawy w terenie.

Z zasięgiem przekraczającym 800 km i modułowymi systemami opancerzenia zapewniającymi lepszą ochronę, PARS III 6×6 jest zbudowany tak, aby zapewniać zarówno wysokie bezpieczeństwo, jak i wytrzymałość w terenie. Dobrze wyszkolona załoga będzie też w stanie znacznie namieszać na polu bitwy, bo zaprojektowana przez FNSS wieża TEBER-II 30/40 zwiększa znacznie możliwości ogniowe PARS III 6×6.

Poza karabinem maszynowym ta wieża może zostać wyposażona w armatę łańcuchową 30 mm/40 mm i przeciwpancerne pociski kierowane. Jej system celowniczy i kontroli ognia jest wyposażony w termowizor oraz dalmierz laserowy, co zapewnia dokładność i skuteczność w operacjach dziennych i nocnych we wszystkich warunkach pogodowych. Na tę chwilę nie wiemy, czy PARS III z TEBER-II znajdzie nabywcę, ale samo zaprezentowanie tego pojazdu na targach DSA 2024 przypomniało światu o poczynaniach FNSS w dziedzinie pojazdów wojskowych.