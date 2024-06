Android 15 coraz bliżej. Na tych smartfonach pojawi się sporo nowości

Niezależnie od tego, czy jesteśmy fanami iPhone’ów, czy może ze smartfonami Apple’a jest nam nie po drodze, jedno trzeba przyznać – Android nigdy nie dogoni iOS, jeśli chodzi o tempo udostępniania aktualizacji. Z systemu Google’a korzysta wielu producentów, a każdy z nich opracowuje jeszcze nakładkę opartą na Androidzie, a to zajmuje czas. Dlatego z jednej strony już mówimy o nowościach w kolejnym Androidzie, a z drugiej nadal słyszymy o modelach, które nie dostały jeszcze poprzedniej wersji oprogramowania. W ostatnich latach trochę się ten proces przyspieszył, jednak do ideału wciąż daleko.

Chociaż na aktualizację do systemu Android 15 trzeba będzie zaczekać kilka dobrych miesięcy, warto wcześniej wiedzieć, czy w ogóle nasz smartfon takową dostanie, bo to również dość skomplikowana kwestia. Każdy z producentów ma inną politykę aktualizacji, w dodatku często zależną od półki cenowej danego modelu. Dlatego serwis GizmoChina przygotował bardzo rozległą listę, na której znalazły się wszystkie urządzenia, które otrzymają system Android 15. Lista jest nieoficjalna, jednak raczej niewiele się w niej powinno zmienić.

Zanim do tego przejdziemy, przyjrzyjmy się pokrótce temu, co Google dla nas przygotowuje. Android 15 dostanie sporo nowości, a przecież dojdą do nich także optymalizacje i dodatkowe funkcje przygotowywane przez poszczególnych producentów.

Oto, nowości, jakie pojawią się w systemie Android 15:

Prywatna przestrzeń – funkcja pozwalająca na stworzenie oddzielnego profilu na telefonie z własnymi aplikacjami i danymi. To świetny sposób na przechowywania poufnych informacji lub aplikacji, którymi nie chcemy dzielić się z innymi.

– funkcja pozwalająca na stworzenie oddzielnego profilu na telefonie z własnymi aplikacjami i danymi. To świetny sposób na przechowywania poufnych informacji lub aplikacji, którymi nie chcemy dzielić się z innymi. Ograniczone powiadomienia – w systemie Android 15 dostaniemy też możliwość wyboru aplikacji, które mogą wysyłać powiadomienia w trybie prywatnym. Powiadomienia te będą ukryte przed wzrokiem innych osób.

– w systemie Android 15 dostaniemy też możliwość wyboru aplikacji, które mogą wysyłać powiadomienia w trybie prywatnym. Powiadomienia te będą ukryte przed wzrokiem innych osób. Kwarantanna aplikacji – jeśli dana aplikacja wydaje się podejrzana, to w przypadku wykrycia jej szkodliwej aktywności, zostanie ona całkowicie odizolowana od reszty systemu, dzięki czemu nie będzie mogła nam zaszkodzić.

– jeśli dana aplikacja wydaje się podejrzana, to w przypadku wykrycia jej szkodliwej aktywności, zostanie ona całkowicie odizolowana od reszty systemu, dzięki czemu nie będzie mogła nam zaszkodzić. Wykrywanie kradzieży – automatyczna blokada telefonu, włączana w przypadku wykrycia kradzieży.

– automatyczna blokada telefonu, włączana w przypadku wykrycia kradzieży. Zwiększona ochrona pamięci – Google przygotował również nowe mechanizmy chroniące dane zapisane w pamięci telefonu przed awariami, a co za tym idzie, również przed ich utratą w razie jakiejś poważniejszej usterki.

– Google przygotował również nowe mechanizmy chroniące dane zapisane w pamięci telefonu przed awariami, a co za tym idzie, również przed ich utratą w razie jakiejś poważniejszej usterki. Ulepszone zarządzanie lokalizacją – Android 15 odda w ręce użytkowników większą kontrolę nad tym, jak aplikacje korzystają z danych o naszej lokalizacji.

– Android 15 odda w ręce użytkowników większą kontrolę nad tym, jak aplikacje korzystają z danych o naszej lokalizacji. Ulepszone zarządzanie baterią – kolejna nowość skupiona na zarządzaniu baterią, tym razem wprowadza stronę stanu baterii, która wyświetli szczegółowe informacje o kondycji ogniwa. Jest to funkcja podobna do tego, co Apple wprowadził już na iPhone’ach.

– kolejna nowość skupiona na zarządzaniu baterią, tym razem wprowadza stronę stanu baterii, która wyświetli szczegółowe informacje o kondycji ogniwa. Jest to funkcja podobna do tego, co Apple wprowadził już na iPhone’ach. Natywna obsługa łączności satelitarnej – dzięki temu Android 15 da nam możliwość wysyłania i odbierania wiadomości SMS, MMS i RCS za pomocą połączenia satelitarnego. Do tej pory funkcje te oferowane były przez poszczególnych producentów, jednak w większości zostały ograniczone tylko do rynku Chińskiego. Apple też ma podobną opcję, jednak służącą tylko do kontaktu ze służbami ratowniczymi w chwilach zagrożenia.

– dzięki temu Android 15 da nam możliwość wysyłania i odbierania wiadomości SMS, MMS i RCS za pomocą połączenia satelitarnego. Do tej pory funkcje te oferowane były przez poszczególnych producentów, jednak w większości zostały ograniczone tylko do rynku Chińskiego. Apple też ma podobną opcję, jednak służącą tylko do kontaktu ze służbami ratowniczymi w chwilach zagrożenia. Ulepszone dekodowanie wideo AV1 – dzięki temu oglądane na urządzenie filmy będą płynniejsze, a dodatkowo można też liczyć na oszczędność energii.

– dzięki temu oglądane na urządzenie filmy będą płynniejsze, a dodatkowo można też liczyć na oszczędność energii. Ulepszony dostęp do GPU – ta nowość zapewni lepszą wydajność i grafikę.

– ta nowość zapewni lepszą wydajność i grafikę. Archiwizacja aplikacji – opcja ograniczenia zajmowanego przez aplikację miejsca bez konieczności ich usuwania, a co za tym idzie, utraty danych.

– opcja ograniczenia zajmowanego przez aplikację miejsca bez konieczności ich usuwania, a co za tym idzie, utraty danych. Rozszerzone funkcje sztucznej inteligencji – jak można było się spodziewać, Google szykuje dla nas też kilka nowości związanych z SI, wśród których znajdą się rozszerzenie możliwości Circle to Search, asystent Gemini z kontekstowymi odpowiedziami czy ulepszenia Gemini Nano.

Android 15 powinien pojawić się w stabilnej wersji jesienią tego roku. A oto (nieoficjalna) lista urządzeń, na które ma trafić:

Google Pixel

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8

Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7

Google Pixel 7a

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6

Google Pixel 6a

Google Pixel Fold

Google Pixel Tablet

Samsung

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab Active 5

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE)

Galaxy A15 (5G)

Galaxy A14 (LTE)

Galaxy A14 (5G)

Galaxy A05s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M15

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15

Galaxy Xcover 7

OnePlus

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus 11

OnePlus 11R

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10T

OnePlus 10R

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord CE 3

OnePlus Nord CE 3 Lite

OnePlus Open

OnePlus Pad

Motorola

Motorola Edge 50 Ultra

Motorola Edge 50 Pro

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 40 Neo

Motorola Edge 40

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola Edge+ (2023)

Motorola Edge (2023)

Motorola Moto G84

Motorola Moto G73

Motorola Moto G64

Motorola Moto G54

Motorola Moto G Power (2024)

Motorola Moto G (2024)

Motorola Razr 40 Ultra

Motorola Razr 40

Motorola Lenovo ThinkPhone

Xiaomi

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 Max 14

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Redmi Note 13

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13R

Redmi Note 13R Pro

Redmi Note 12

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12 Pro 4G

Redmi Note 12 Pro Speed

Redmi Note 12R

Redmi Note 12R Pro

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12S

Redmi K70

Redmi K70E

Redmi K70 Pro

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi 13R

Redmi 13C

Redmi 13C 5G

Redmi 12

Redmi 12 5G

Redmi Pad Pro

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad SE

Redmi Turbo 3

Redmi A3

Redm A3x

POCO F6

POCO F6 Pro

POCO F5

POCO F5 Pro

POCO X6

POCO X6 Neo

POCO X6 Pro

POCO M6

POCO M6 Pro

POCO M6 Pro 5G

POCO C65

POCO C61

POCO C51

POCO Pad

Nokia

Nokia XR21

Nokia X30

Nokia G60

Nokia G42

Oppo

Oppo Find X7

Oppo Find X7 Ultra

Oppo Find X6

Oppo Find X6 Pro

Oppo Find X5

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find N3

Oppo Find N3 Flip

Oppo Find N2

Oppo Find N2 Flip

Oppo Reno 12

Oppo Reno 12 Pro

Oppo Reno 11

Oppo Reno 11F

Oppo Reno 11 Pro

Oppo Reno 10

Oppo Reno 10 Pro

Oppo Reno 10 Pro+

Oppo Reno 9

Oppo Reno 9 Pro

Oppo Reno 9 Pro+

Oppo Reno 8T

Oppo Reno 8T 5G

Oppo K12

Oppo K12x

Oppo K11

Oppo K11x

Oppo F25 Pro

Oppo F23

Oppo A3 Pro

Oppo A1 Pro

Oppo A79

Oppo A60

Vivo

Vivo X100 Pro

Vivo X90

Vivo X90s

Vivo X90 Pro

Vivo X90 Pro+

Vivo X80

Vivo X80 Pro

Vivo X Fold 3

Vivo X Fold 3 Pro

Vivo X Fold 2

Vivo X Flip

Vivo V40 SE

Vivo V30

Vivo V30e

Vivo V30 SE

Vivo V30 Pro

Vivo V30 Lite 4G

Vivo V30 Lite 5G

Vivo V29

Vivo V29e

Vivo V29 Pro

Vivo V29 Lite

Vivo V27

Vivo V27e

Vivo V27 Pro

Vivo T3x

Vivo T3

Vivo T2

Vivo T2x

Vivo T2 Pro

Vivo Y200i

Vivo Y200e

Vivo Y100 4G (2024)

Vivo Y100 5G (2024)

Vivo Y38

Vivo Y18

Vivo Y18e

Vivo Y03

Vivo S18

Vivo S18e

Vivo S18 Pro

Vivo Pad 3 Pro

iQOO 12

iQOO 12 Pro

iQOO 11

iQOO 11S

iQOO 11 Pro

iQOO Neo 9 Pro

iQOO Neo 9

iQOO Neo 8

iQOO Neo 8 Pro

iQOO Neo 7

iQOO Neo 7 Pro

iQOO Neo 7 Racing

iQOO Neo 7 SE

iQOO Z9

iQOO Z9x

iQOO Z9 Turbo

iQOO Z8

iQOO Z8x

iQOO Z7

iQOO Z7x

iQOO Z7i

iQOO Z7 Pro

iQOO Z7s

iQOO Pad

Realme

Realme GT 5

Realme GT 5 240W

Realme GT 5 Pro

Realme GT 3

Realme GT 2

Realme GT 2 Pro

Realme GT 2 Explorer Master Edition

Realme GT Neo 6

Realme GT Neo 6 SE

Realme GT Neo 5

Realme GT Neo 5 SE

Realme GT Neo 5 240W

Realme 12

Realme 12+

Realme 12x

Realme 12 Lite

Realme 12 Pro

Realme 12 Pro+

Realme 11 4G

Realme 11 5G

Realme 11x 5G

Realme 11 Pro

Realme 11 Pro+

Realme 10 Pro

Realme 10 Pro+

Realme P1

Realme P1 Pro

Realme Narzo 70

Realme Narzo 70x

Realme Narzo 70 Pro

Realme Narzo 60

Realme Narzo 60x

Realme Narzo 60 Pro

Realme C67 4G

Realme C65 4G

Realme C65 5G

Nothing

Nothing Phone (1)

Nothing Phone (2)

Nothing Phone (2a)

Honor

Honor 200

Honor 200 Pro

Honor 200 Lite

Honor 90

Honor 90 Lite

Honor Magic V2

Honor Magic Vs

Honor Magic 6

Honor Magic 6 Lite

Honor Magic 6 Pro

Honor Magic 6 Ultimate

Honor Magic 6 RSR

Honor Magic 5

Honor Magic 5 Pro

Honor Magic 5 Ultimate

Honor X50 GT

Honor X50 Pro

Honor x9b

Fairphone

Fairphone 5

Fairphone 4

Sony

Sony Xperia 1 VI

Sony Xperia 10 VI

Sony Xperia 5 V

Sony Xperia 1 V

Sony Xperia 10 V

Sharp

Sharp Aquos sense8

Tecno

Tecno Camon 30 Pro 5G

Infinix

Infinix Note 40 4G

Infinix Note 40 5G

Infinix Note 40 Pro 4G

Infinix Note 40 Pro 5G

Infinix Note 40 Pro+

Infinix GT 20 Pro

Asus

Asus ROG Phone 8

Asus ROG Phone 8 Pro

Asus ROG Phone 7

Asus ROG Phone 7 Ultimate

Asus Zenfone 11 Ultra

Asus Zenfone 10

HMD