MOD Black 3 zadebiutował jako wszechstronny elektryczny rower do zadań specjalnych

Elektryczny rower MOD Black 3 nada się zarówno do miasta, jak i w teren

Pełne zawieszenie, wysoki komfort, jakość z górnej półki oraz zaakcentowana wieloma dodatkami wszechstronność. Na rynku elektrycznych rowerów Mod Black 3 wyróżnia się jako e-bike ewidentnie dla wymagających użytkowników, dla których jazda po terenie i mieście to codzienność. Zanim wejdziemy w szczegóły tej wszechstronności, najlepiej zamknąć kwestię obecnego w tym modelu elektrycznego napędu.

System zastosowany w Mod Black 3 obejmuje silnik w tylnej piaście o mocy nominalnej 750 watów i szczytowej na poziomie 1000 watów oraz 720-Wh akumulator litowo-jonowym z ogniwami od Samsunga. Silnik może zostać skonfigurowany tak, aby spełniać różne wymogi co do klasy, zapewniając wspomaganie do nawet 45 km/h w ramach najwyższego z pięciu oferowanych trybów. Z kolei sam akumulator gwarantuje zasięg do 80 km na jednym ładowaniu, ale producent oferuje rozszerzenie podstawowej pojemności dodatkowym magazynem energii, aby podwoić ten zasięg.

Rama modelu MOD Black 3 jest wykonana z aluminium 6061 i została zaprojektowana tak, aby ugościć rowerzystów o wzroście od 162,5 cm do 213 cm. Dodatkowo rowerzyści mogą jeszcze bardziej obciążyć ramę, montując na niej bagażnik tylny o wytrzymałości do 29,5 kg oraz dodatkowe akcesoria na przodzie. O wygodę dba widelec Mozo o 50-mm skoku oraz amortyzator pod specjalnie poszerzanym, żelowym siodełku Selle Royal o skoku 40 mm. Siodełko wyróżnia się zresztą razem z owijkami na kierownicy, zapewniając ciekawe połączenie charakteru nowoczesnego i retro.

Inne podzespoły obejmują nieco rozczarowującą 7-biegową przerzutkę tylną Shimano Altus, obręcze 27,5 cala z oponami Kenda o szerokości 3 cali do różnych rodzajów terenu, podpórkę, hamulce hydrauliczne z dwutłoczkowymi zaciskami i tarczami o średnicy 180 mm oraz kolorowy wyświetlacz na środku kierownicy, który umożliwia szybki dostęp do podstawowych danych dotyczących jazdy. Wszystko to zamknięte w e-bike o wadze 29,8 kg. Dodatkowo rower MOD Black 3 zawiera port USB do ładowania urządzeń mobilnych, a rowerzyści mogą również bezprzewodowo połączyć się z inteligentnym kaskiem Lumos, aby zapewnić sobie m.in. system kierunkowskazów “na głowie”.

MOD Black 3 jest dostępny w przedsprzedaży w promocyjnej cenie prawie 12000 zł, a jego wysyłka rozpocznie się 15 czerwca. Standardowa cena detaliczna wyniesie znacznie więcej, więc chętni powinni się nim zainteresować już teraz.