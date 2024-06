Galaxy Watch 7 Ultra ceną pobije model od Apple’a. Samsung może nieźle nas zaskoczyć

Ile ma kosztować Samsung Galaxy Watch 7 Ultra?

Kiedy w sieci pojawiły się pierwsze doniesienia związane z Galaxy Watch 7 Ultra, od razu było wiadomo, że powinniśmy szykować portfele na niemały wydatek. Nauczył nas tego nie tylko Apple, ale i sam Samsung, bo cena jego ultraflagowca potrafi niektórych przerazić. Pierwszy smartwatch Ultra w ofercie producenta na pewno będzie czymś wyjątkowym, jednak czy ma szansę zagrozić konkurencji w postaci Apple Watch Ultra 2 i Huawei Watch Ultimate?

Z racji, że premiera tego urządzenia odbędzie się już na początku lipca, do tej pory otrzymaliśmy całkiem sporo związanych z nim przecieków, dzięki czemu mniej więcej wiemy, czego powinniśmy się spodziewać. Galaxy Watch 7 Ultra będzie na pewno bardzo wytrzymałym modelem, cechującym się wodoodpornością na poziomie 10ATM, odpornością na kurz i wodę zgodnie z normą IP68 i zgodnością z wojskowym standardem wytrzymałości MIL-STD-810H. Obudowa zostanie wykonana z Armor Aluminium 2, a ekran ochroni szafirowe szkło z najwyższej półki. Dostępny będzie w kolorach: szarym, beżowym i srebrnym.

O ile podstawowy Watch 7 pojawi się w dwóch rozmiarach (40 mm i 44 mm), o tyle model Ultra kupimy tylko w rozmiarze 47 mm. Ekran ma mieć przekątną 1,5”, a więc tyle samo, co Galaxy Watch 6 Classic. Wiemy też, że wyświetlacz ma mieć jasność szczytową 3000 nitów Na pokładzie znajdzie się bateria 590 mAh, do tego przecieki wspominają jeszcze o chipsecie wyprodukowanym w 3nm procesie technologicznym oraz o 32 GB pamięci ram na pokładzie.

Znamy też już wygląd Galaxy Watch 7 Ultra, bo do sieci trafiły rendery, które pokazały nam projekt tego urządzenia w szczegółach. Urządzenie ma jednocześnie kwadratową kopertę i okrągły ekran, dookoła którego znalazła się też obrotowa ramka z rowkami zastępującymi cyfry. Wygląda więc na to, że Samsung naprawdę sięgnął do serii Gear, a konkretnie do modelu Gear Sport, bo to właśnie on cechował się podobną konstrukcją. Koperta ma mieć wymiary 47 x 47,4 x 16,4 mm, pod tym względem nie będzie więc mocno odbiegał od konkurencji.

Oprócz nowych grafik dostaliśmy dzisiaj również cenę ultrasmartwatcha Samsunga. Galaxy Watch 7 Ultra ma kosztować 699-710 dolarów i będzie dostępny tylko w wersji LTE. Jeśli ten przeciek się potwierdzi, będzie najtańszym z dostępnych na rynku zegarków tego typu. Apple Watch Ultra kosztował w USA 799 dolarów, a Huawei Watch Ultimate około 886 dolarów. Południowokoreański gigant ma więc szansę zagrozić konkurencji, o ile sam smartwatch okaże się wart swojej ceny. W przeliczeniu na złotówki to 2845 – 2890 złotych, ale jak wiadomo, do tego dojdą też podatki i inne opłaty, dlatego spodziewałabym się kwoty w okolicach 3500 złotych albo wyższej. Model od Apple’a kosztuje 4499 złotych, możemy być więc pewni, że tego pułapu Samsung nie przekroczy.