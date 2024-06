Oppo Reno 12 Pro zdradza swoje tajemnice przed europejską premierą. Znamy nawet jego cenę

Oppo Reno 12 Pro w globalnej wersji będzie miał kilka zmian

Podczas niedawnej konferencji, Oppo sporo czasu poświęciło sztucznej inteligencji, zapowiadają, że do końca tego roku chce, by baza użytkowników korzystająca z ich rozwiązań generatywnej SI wynosiła 50 mln. To śmiałe plany, ale pomóc mają w tym najnowsze urządzenia, w tym seria Find X, która powróci na globalny rynek. Oprócz tego firma zdradziła, że jeszcze w tym miesiącu międzynarodową premierę zaliczą modele Oppo Reno 12, które debiutowały w Chinach przed kilkoma tygodniami. Reno 12 i Reno 12 Pro nie będą jednak tymi samymi urządzeniami, do których dostęp uzyskali klienci na rodzimym rynku producenta. Co się zmieni?

Jeden z europejskich sklepów najwyraźniej bardzo się pospieszył i umieścił w swoim sklepie model Oppo Reno 12 Pro, przy okazji ujawniając kilka szczegółów związanych z jego specyfikacją, a także cenę. Ogłoszenie została szybko zdjęte, ale jak dobrze wiemy, w sieci nic nie ginie i serwisowi DealnTech udało się zrobić zrzut ekranu, podając te informacje dalej. Właśnie dzięki temu wiemy, że model Pro zostanie wyposażony w inny chipset niż jego chiński wariant. Zamiast Dimensity 9200+, na pokładzie znajdzie się Dimensity 7300. Potwierdzono też wariant 12+512 GB, choć możliwe, że pojawi się jeszcze inny wariant pamięci. Drugą zmianą będzie wymiana aparatu głównego z IMX890 na IMX882, przy zachowaniu tej samej rozdzielczości.

Pozostała specyfikacja ma pozostać bez zmian. To oznacza, że Oppo Reno 12 Pro zaoferuje 6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2412 pikseli i z odświeżaniem 120 Hz. Za jego ochronę odpowie szkło Corning Gorilla Glass, a cała konstrukcja ma być odporna na kurz i wodę zgodnie z normą IP65. Po stronie aparatów, oprócz wspomnianej wcześniej 50-megapikselowej jednostki głównej dostaniemy 50-megapikselowy teleobiektyw oraz 8-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym. Za zasilanie odpowie akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem 80 W.

Co zmieni się w modelu podstawowym? Nie wiadomo. Możliwe, że Oppo również postawi na inny chipset, jednak to tylko przypuszczenia. Zapewne im bliżej będziemy premiery serii, tym więcej informacji o ewentualnych zmianach się pojawi. Wracając jeszcze do Oppo Reno 12 Pro, to niecierpliwy sprzedawca zdradził nam jeszcze jedną, bardzo istotną rzecz, a mianowicie cenę. Wersja 12+512 GB ma w Europie kosztować 580,90 euro, co w przeliczeniu daje nam około 2510 złotych.