Silnikowy przełom. Jak Draper zwiększy potęgę lotnictwa USA?

Wyjątkowość silnika Draper to podstawa jego wojskowego i eksploracyjnego potencjału

Firma Ursa Major pochwaliła się pomyślnym zakończeniem testów naziemnych nowego silnika na paliwo ciekłe. Draper został opracowany z funduszy Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych i stanowi istotny skok technologiczny, obiecując wiele, bo nie tylko wzmocnienie amerykańskich możliwości hipersonicznych, ale też napędu w przestrzeni kosmicznej. Zwłaszcza że prace nad nim idą bardzo szybko, jako że jego rozwój ogłoszono w maju 2023 roku, a specjaliści z Ursa Major postawili sobie ambitny cel odpalenia go w ciągu ledwie roku. Udało się to z nawiązką.

Draper zalicza się do tak zwanych zamkniętych silników katalitycznych, a podczas pracy wykorzystuje niekriogeniczne paliwo, które znacznie łatwiej jest przechować, co jest kluczowe zwłaszcza podczas misji kosmicznych. Jego wyjątkowość sprowadza się do zapewniania całych 1815 kg ciągu w ramach wspomnianego cyklu katalicznego, który gwarantuje, że całe paliwo jest w pełni wykorzystywane w procesie spalania. Arcyważną cechą jest też robienie użytku z paliwa niekriogenicznego, co oznacza, że zarówno one, jak i silnik nie muszą być przechowywany w ultraniskich temperaturach. Gdyby tego było mało, silnik Draper wykorzystuje projekt hybrydowy, co oznacza, że łączy niezawodne cechy stałego silnika rakietowego z aktywną kontrolą przepustnicy silnika ciekłego, oferując zarówno niezawodność, jak i elastyczność.

Pomyślne testy silnika Draper to nie tylko osiągnięcie technologiczne firmy Ursa Major, ale przede wszystkim kluczowe strategiczne wzmocnienie obronności narodowej. Stany Zjednoczone obecnie pozostają w tyle w dziedzinie zdolności hipersonicznych, ale silnik Draper może to zmienić, bo umożliwiając symulację zagrożeń hipersonicznych, wesprze bezpośrednio rozwój zaawansowanych systemów obronnych. Teoretycznie ten napęd może również znaleźć zastosowanie w sektorze komercyjnym, bo na przykład przy wystrzeliwaniu małych satelitów lub w maszynach związanych z turystyką kosmiczną.

Tak więc oto silnik Draper stanowi istotny postęp w technologii amerykańskego napędu rakietowego. Połączenie jego przechowywalności, manewrowości i szybkiego rozwoju czyni go kluczowym aktywem zarówno dla obrony narodowej, jak i rozwoju technologii kosmicznych. Udane testy tego silnika przez Ursa Major to obiecujący krok w kierunku wzmocnienia amerykańskich zdolności w przestrzeni kosmicznej i obronie hipersonicznej.