Apple Intelligence opóźnione? Wielka nowość każe na siebie czekać

iOS 18 bez Apple Intelligence?

Kiedy Samsung zaprezentował nam Galaxy AI, wprowadzając sztuczną inteligencję na pokład serii Galaxy S24, a potem też innych modeli, pewne było, że Apple nie może już stać obojętnie. O ile gigant z Cupertino wciąż nie wkroczył na rynek składaków, o tyle ulepszeń napędzanych przez SI nie mógł odpuścić. Klienci mają coraz większe oczekiwania i wydając grube tysiące na nowe iPhone’y, oczekują czegoś specjalnego i wartego tych pieniędzy. Przecieki na temat funkcji SI w iOS 18 krążyły od dawna, a podczas czerwcowej konferencji WWDC Apple rozwiał niedopowiedzenia, ogłaszając Apple Intelligence oficjalnie.

Oczywiście AI nie ograniczy się tylko do iOS 18, ponieważ gigant wprowadzi te funkcje także na iPady i komputery Mac. Skupiamy się jednak na oprogramowaniu do iPhone’ów, bo jego stabilna wersja zostanie wydana wraz z nową generacją smartfonów, czyniąc tę premierę wyjątkową. Wiadomo również, że nowości zostaną udostępnione także dla starszych urządzeń – iPhone’ów 15 Pro i 15 Pro Max, wszystkich iPadów Pro debiutujących po kwietniu 2021 roku oraz iPadów Air, które trafiły do sprzedaży po marcu 2022 roku. W przypadku komputerów Mac, Apple Intelligence będzie dostępne dla modeli z układem M1 i nowszym.

Jeśli czekacie na te funkcje, by wypróbować je w nowo kupionym iPhonie, możecie mocno się rozczarować. Jak donosi Mark Gurman z Bloomberga, powołując się na „osoby posiadające wiedzę w tej sprawie”, na Apple Intelligence trzeba będzie poczekać dłużej. Ulepszenia nie pojawią się wraz ze stabilnym iOS 18 i iPadOS 18, a dopiero w następnej, zapewne październikowej, aktualizacji, czyli kilka tygodni po wydaniu pierwszych wersji oprogramowania.

Obecnie Apple przygotowuje już deweloperskie wersje beta iOS 18.1 i iPadOS 18.1, które trafią do testerów w tym tygodniu. Jest to dość nietypowy ruch, ponieważ zwykle firma nie udostępnia wersji beta aktualizacji, zanim początkowa wersja systemu nie trafi do użytkowników. Najwyraźniej gigant z Cupertino potrzebuje sprawdzić i otrzymać opinie od deweloperów najszybciej, jak to możliwe, by zapewnić klientom niezawodne funkcje, jakich oczekują.

Zgodnie z doniesieniami, tegoroczne iPhone’y 16 nie będą miały aż tak wielu usprawnień, jak mogliśmy oczekiwać i największymi z nich miały być właśnie funkcje sztucznej inteligencji. Choć Apple nadal będzie mógł reklamować w ten sposób swoje modele, to klienci mogą być mocno rozczarowani, że nawet po zakupie będą musieli na nie poczekać. Zresztą, tyczy się to wszystkich poza mieszkańcami Unii Europejskiej, którzy zgodnie z zapowiedzią firmy, na Apple Intelligence będą czekać dłużej. Gigant obawia się bowiem o zgodność z unijną ustawą o rynkach cyfrowych, dlatego już jakiś czas temu ogłosił, że nie wprowadzi w tym roku AI na iPhone’y w naszym regionie. Jestem więc bardzo ciekawa, jak u nas będą zachwalane te modele, skoro największa nowość nas ominie.