Samsung ogłosił Exynos W1000. To właśnie on napędzi najnowszego ultrasmartwatcha

Galaxy Watch Ultra będzie napędzany przez układ Exynos W1000

Spodziewamy się, że nadchodzący Galaxy Watch 7 dostanie kilka znaczących ulepszeń, ale najwięcej nowości Samsung skupi w Galaxy Watch Ultra. Będzie to bowiem pierwszy ulstrasmartwatch w ofercie producenta, mający konkurować z Apple Watch Ultra. Oznacza to, że będzie potrzebował znaczących innowacji, którymi wyróżni się na tle rywala. Na szczęście wszystkie jego tajemnice poznamy już za tydzień, podczas wydarzenia Galaxy Unpacked. Tymczasem już teraz możemy sprawdzić, jak nowe smartwatche wypadną pod kątem wydajności, bo południowokoreański gigant ogłosił premierę układu Exynos W1000.

To wyprodukowany w 3nm procesie technologicznym GAA procesor z obudową typu fan-out panel-level (FOPLP). Pozwoliło to uzyskać lepsze odprowadzanie ciepła przy niewielkim rozmiarze samego chipsetu. Samsung wykorzystał tu również metodę SiP (System in a Package) w celu zintegrowania obwodu zarządzania energią oraz ePoP (Embedded Package on Package) w celu zamontowania pamięci DRAM i pamięci flash NAND na układzie SoC.

Exynos W1000 wyposażono łącznie w 5 rdzeni CPU – 1 x Cortex-A78 taktowany zegarem 1,6 GHz i 4 x Cortex-A55 taktowane zegarem 1,5 GHz. Jest on sparowany z procesorem graficznym GPU Mali-G68 MP2, który obsługuje wyświetlacze o rozdzielczości do qHD (960×540) i 640×640. Może on również wykorzystywać do 32 GB pamięci eMMC i pamięci LPDDR5.

Jak twierdzi Samsung, nowy chipset jest bardziej energooszczędny w porównaniu z wyprodukowanym w 5nm procesie chipsetem Exynos W930 z serii Galaxy Watch 6: „Exynos W1000 zmienia oczekiwania dotyczące częstotliwości ładowania smartwatcha” – cokolwiek to znaczy. Układ zapewnia też 3,7x szybszą wydajność wielordzeniową i 3,4x szybszą wydajność jednordzeniową. W praktyce aplikacje mają uruchamiać się 2,7x szybciej, a zegarek będzie przełączał się między nimi płynniej w porównaniu do poprzednika.

Fakt, że nowy Exynos będzie mniejszy, pozwoli na uzyskanie większej przestrzeni na baterię i oby Samsung z tego skorzystał. Jeśli tak się stanie, to w porównaniu z lepszą energooszczędnością układu, Galaxy Watch 7 i Galaxy Watch Ultra mogą cechować się naprawdę przyzwoitą żywotnością. Warto jeszcze wspomnieć, że Exynos W1000 wyposażono również w silnik 2.5D always-on display (AOD), który zapewni „ulepszony wyświetlacz i tarcze zegarka z bogatymi szczegółami”. Elementy interfejsu użytkownika AOD staną się dzięki temu bardziej przejrzyste i łatwiejsze do zrozumienia na pierwszy rzut oka.