Galaxy Watch zyska nowe narzędzie, które pomoże w dbaniu o zdrowie członków rodziny

Galaxy Watch, podobnie jak inne smartwatche, służą nie tylko do monitorowania aktywności, ale też zdrowia

W najnowszej wersji Samsung Zdrowie odkryto fragment kodu, który wskazuje, że południowokoreański gigant pracuje nad bardzo ciekawą nowością związaną z monitorowaniem zdrowia. Odnosi się to jednak nie do samego użytkownika, a członków jego rodziny, bo nowość ta pozwoli na udostępnianie danych o ich zdrowiu. Oczywiście, o ile oni również mają zegarki Samsunga. Jest to bardzo przydatna funkcjonalność, zwłaszcza dla rodziców czy opiekunów osób starszych, bo z poziomu naszej aplikacji będziemy mieć wgląd w dane zdrowotne naszych bliskich. Jest to na pewno praktyczniejsze rozwiązanie niż codzienne zaglądanie do cudzej aplikacji.

Android Authority, który odkrył tę nowość, aktywował niektóry ekrany interfejsu użytkownika, więc możemy dzięki temu zerknąć, jak mniej więcej ma to wyglądać.

Jak widać, aplikacja Zdrowie ma możliwość monitorowanie danych otrzymywanych przez Galaxy Watch należące do członków rodziny. Najpierw konieczne będzie zatwierdzenie takiego udostępniania, a odpowiednia sekcja zostanie wbudowana w kontrolę bezpieczeństwa i prywatność, co powoli wszystkim osobom na zaprzestanie udostępniania lub zmianę ustawień dotyczących tego, jakie dane trafiają do innych członków rodziny – będzie można to zrobić w każdej chwili. Dostęp do informacji o stanie zdrowia dziecka będzie wymagał zgody opiekuna. Udostępnione dane są również automatycznie usuwane, a udostępnianie jest anulowane, jeśli nastąpi dłuższy okres braku aktywności.

Na razie nic nie wskazuje, by była to funkcja ograniczona tylko do Galaxy Watch 7 czy Galaxy Watch Ultra, więc pozostaje mieć nadzieję, że Samsung udostępni ją także na starszych modelach. Istnieje jednak możliwość, że nie stanie się to od razu. Jest to bowiem jedna z takich nowości, którą można zachęcić klientów do zakupu, dlatego z czysto marketingowego punktu widzenia, lepiej, jeśli przynajmniej na początku nie trafi do wszystkich. Są to oczywiście tylko nasze przypuszczenia, a o tym, jak podejdzie do tego Samsung, przekonamy się zapewne już 10 lipca, czyli podczas Galaxy Unpacked i premiery nowych smartwatchy.