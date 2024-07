Google ulepszy zdjęcia w aplikacjach innych firm. Długo czekaliśmy na tę zmianę

Google spełnia obietnicę i pracuje nad wprowadzeniem Ultra HDR do innych aplikacji

Ultra HDR to rozszerzenie standardowego formatu HDR (High Dynamic Range), oferujące szerszy zakres kolorów i wyższą szczytową jasność. W praktyce sprawia to, że zdjęcia i filmy mają żywsze kolory, ciemniejsze cienie czy jaśniejsze obszary światła, dzięki czemu przeglądane obrazy są znacznie bardziej realistyczne. Ten nowy format bazuje na formacie JPEG, ma też wbudowaną mapę wzmocnienia HDR, umożliwiając zgodnym urządzeniom wyświetlanie obrazów HDR z lepszym zakresem dynamiki. Niestety liczba telefonów, które obsługują rejestrowanie i wyświetlanie zdjęć Ultra HDR, wciąż jest niewielka. Dlaczego? Bo aplikacje aparatów innych firm, które ten format obsługują, są nieliczne, co Google zamierza wkrótce zmienić.

Google wprowadził obsługę przechwytywania Ultra HDR tylko do interfejsu API Android Camera2. Nie jest on więc zintegrowany z CameraX, biblioteką obsługi Jetpack przeznaczoną dla mediów społecznościowych lub aplikacji innych firm. Oznacza to, że pomimo zalet Ultra HDR oraz smartfona z Androidem, który ten standard powinien obsługiwać, aplikacje aparatów firm trzecich oraz apki mediów społecznościowych z wbudowanym aparatem i tak nie mają do niego dostępu.

Jak jednak donosi Mishaal Rahman w raporcie dla Android Authority, Google pracuje teraz nad dodaniem obsługi przechwytywania obrazu Ultra HDR do biblioteki CameraX. Gigant ogłosił tę zmianę na konferencji Google I/O 2024, a potem w kwietniu, wraz z wydaniem wersji alfa CameraX 1.4.0 dodał już obsługę tego formatu. Mimo tego funkcja wciąż jest w fazie testów i dopiero kiedy trafi do stabilnej wersji, programiści będą mogli używać nowych interfejsów API w swoich aplikacjach.

Warto jednak pamiętać, że nadal urządzenie będzie musiało działać pod kontrolą systemu operacyjnego Android 14 i mieć ustawiony format wyjściowy na Ultra HDR. Inaczej aplikacje firm trzecich wciąż będą przechwytywać zwykłe obrazy JPEG bez mapy wzmocnienia HDR.