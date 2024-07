Nie tylko słuchawki czy zegarek. Samsung inspiruje się Apple także w nowym One UI

One UI 7 jak iOS. Samsung znów inspiruje się Apple

Koreańska firma już wkrótce ma udostępnić betę One UI 7, czyli najnowszej wersji swojej nakładki na system Android. Przecieki sugerują, że zmiany sprawią, iż będzie to niezwykle podobne do iOS 18 (i do HyperOS od Xiaomi, ale tutaj również nie ma wątpliwości, że chińska firma czerpała inspirację od iOS). Ostatnio na łamach CHIP Joanna Marteklas donosiła, że zgodnie z przeciekami Chuna Bhaia, One UI 7 ma być następujące:

Nakładka wprowadzi bardziej zaokrąglony projekt ikon i ikony wyglądające jak 3D, podobnie jak to zrobił Apple w macOS/visionOS.

Szybkie akcje na ekranie blokady mają być kopią iOS, bo Samsung wykorzysta nawet zaokrąglony kształt ikon, jakie wprowadził Apple.

Aplikacja Galeria dostanie ikonę z białym tłem i kwiatem w tęczowym kolorach, tak jak w iOS.

Panel powiadomień składać się będzie z dwóch sekcji. Po lewej stronie pojawiać się będą wyłącznie powiadomienia, natomiast prawa strona umożliwi nam szybkie przełączanie ustawień. Chociaż podobne rozwiązanie znajdziemy w iOS, znacznie wcześniej wprowadziło to Xiaomi w HyperOS, gdzie wystarczy przesunąć palcem w lewo lub w prawo, by przełączyć się pomiędzy sekcją powiadomień i szybkich ustawień.

Bardziej zaokrąglone widżety na ekranie blokady.

Zmieniony interfejs aparatu, gdzie wszystkie poprzednie szybkie ustawienia aparatu zostaną przeniesione z góry na dół aplikacji.

Co nowego wiemy o One UI 7?

Teraz SmartPrix oraz Chun Bhai opublikowali mnóstwo screenshotów i materiałów wideo, gdzie możemy zobaczyć te nowości w akcji. Niemal na 100 procent potwierdzone już jest to, że faktycznie powiadomienia oraz szybkie ustawienia w postaci podręcznego menu będą osobno (zapewne po lewej i prawej stronie ekranu) — można jednak liczyć na to, że Samsung zdecyduje się na wprowadzenie tego jako opcjonalnej funkcji, pozwalając nadal zostawić użytkownikom to wszystko w jednym miejscu.

Źródło: SmartPrix, chunvn8888 Źródło: SmartPrix, chunvn8888 Źródło: SmartPrix, chunvn8888

Do tego firma z Korei Południowej również idzie w stronę bardziej zaokrąglonych ikon (tak samo jak nowy iOS, chociaż osobiście w żadnym wypadku nie jestem fanem tego rozwiązania) i delikatnie odświeży design niektórych z nich. Wisienką na torcie jest jednak „kapsułkowe powiadomienie”, które będzie widoczne na górnym pasku — coś, co już możemy doświadczyć w smartfonach realme czy OnePlusa, i coś, co bez dwóch zdań inspiruje się Dynamic Island od Apple. Tutaj jednak będzie to nie na samym środku, a trochę z lewej strony; całość będzie jednak interaktywna, więc zasada działania jest identyczna.

Co jest bardzo pozytywną nowością, to możliwość odbierania powiadomień i połączeń z innych urządzeń znajdujących się w pobliżu, na których jesteśmy zalogowani na swoje konto Samsung. Urządzenia nie będą ze sobą tak kompatybilne jak w przypadku Google Cross Device Services, ale zawsze jest to krok naprzód. Beta One UI 7 ma zadebiutować już w najbliższy poniedziałek, 29 lipca 2024 roku, lecz na oficjalną premierę przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

