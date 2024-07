Huawei odpala gorące promocje – taniej między innymi fotosmartfon, tablety i akcesoria

Huawei co jakiś czas prezentuje ciekawe promocje na swoje sprzęty. Tym razem każdy powinien znaleźć coś dla siebie, bo są tu zarówno sprzęty niewielkich rozmiarów, jak słuchawki czy smartwatche, ale i duże tablety oraz laptopy. Co więcej, część z tych promocji znajdziecie nie tylko u partnerów producenta, ale również na stronie Huawei.com.

Smartfony i tablety Huawei pozwolą wam na twórczą ekspresję

Jeśli jesteście smartfonowymi fotografami, zapewne nie przeszliście obojętnie wobec osiągów, jakie oferują smartfony Pura 70 Pro i Pura 70 Ultra. Test Huawei Pura 70 Pro obfituje w zdjęcia w trudnych warunkach i przy małej ilości światła – zarówno z chorwackiej Puli, jak i Taipei w Tajwanie. Z kolei Purę 70 Ultra zabraliśmy w Tatry, by sprawdzić jej możliwości fotograficzne w trudnych warunkach, gdzie przydała się także wodoodporność w standardzie IP68 czy szkło Kunlun Glass.

Huawei Pura 70 Ultra

Obydwa smartfony naszpikowano fotograficznymi nowościami, jak chociażby mechaniczną, zmienną przesłoną oraz intuicyjnym menu z funkcjami fotograficznymi tuż pod naszym kciukiem. Do tego oferują ekran LTPO OLED o przekątnej 6,8 cala, odświeżaniu 120 Hz oraz maksymalnej jasności na poziomie 2500 nitów. W zestawie ze smartfonami znajdziemy także ładowarki o mocy do 100W, dzięki którym baterie o pojemnościach 5050 i 5200 mAh dla modelu Ultra naładujemy w około 45 minut.

Huawei Pura 70 Pro z połyskującą obudową i dużą wyspą aparatów

Teraz smartfony Pura 70 Pro oraz Pura 70 Ultra kupicie w zestawie z zegarkami Huawei Watch GT 4 – zarówno w wersji Active, jak i Classic, ze skórzanym paskiem. Promocja obowiązuje do 4 sierpnia 2024 roku lub do wyczerpania zapasów w Media Expert, RTV Euro AGD, x-kom, Komputronik, Media Markt, w punktach sprzedaży sieci Plus oraz w Strefie Marki na Allegro. Obecna cena rynkowa tych zegarków oscyluje w granicy 1000 złotych. Jeśli macie co do nich wątpliwości, sprawdźcie test Huawei Watch GT4.

Na stronie Huawei.pl znajdziecie promocje na dwa tablety tego producenta. Dla tych, którzy chcieliby korzystać z matowego ekranu, by mniej męczyć wzrok i mieć poczucie rysowania jak na kartce papieru, producent przygotował niższą cenę Huawei MatePad 11.5 w wersji 8/256 GB z Wi-Fi oraz z aplikacją do rysowania GoPaint. W tej cenie dostaniemy także klawiaturę oraz atrakcyjną przecenę na inne akcesoria. Do tabletu dokupimy rysik M-Pencil 3. generacji z technologią NearLink obniżającą opóźnienia za 199 złotych, etui za 89 złotych oraz mysz Bluetooth Huawei CD23 za 39 złotych.

Huawei MatePad 11.5 S PaperMatte Edition z aplikacją GoPaint i rysikiem M-Pencil

Tablet Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition wyróżnia nie tylko matowość ekranu, ale też odświeżanie na poziomie 120 Hz, obudowa o grubości 6,2 milimetra przy wadze 510 gramów, ale też i wydajność dzięki Kirinowi 9000WL oraz długi czas pracy, co jest zasługą akumulatorów o łącznej pojemności 8800 mAh. Bliżej Huawei MatePad 11.5 PaperMatte przyglądał się Arkadiusz.

Dla tych, którym marzy się większy ekran o wyśrubowanej specyfikacji, Huawei przygotował na stronie swojego sklepu promocję na tablet Huawei MatePad Pro 13.2. W cenie 3999 złotych otrzymamy nie tylko potężny sprzęt, ale i rysik Huawei M-Pencil 3. generacji, klawiaturę Huawei Smart Keyboard i etui, a także ochronę ekranu na rok. Do tego za 39 złotych dodamy do zestawu mysz Bluetooth Huawei CD23.

Huawei MatePad Pro 13.2 to tablet dla tych, co się znają

Huawei MatePad Pro 13.2 to sporych rozmiarów sprzęt, ale nie będzie on wam nadmiernie ciążył. Przy masie na poziomie 580 gramów to sprzęt o grubości zaledwie 5,5 milimetra, a do tego z akumulatorami o pojemności 10100 mAh, pokryty aluminium. Imponująco prezentuje się ekran, który osiąga szczytową jasność 1000 nitów, a przy rozdzielczości 2880×1920 pikseli oferuje ostry obraz. Zastosowana technologia OLED zapewnia szeroki kontrast i odwzorowanie gamy kolorów DCI-P3. Nie bez powodu w recenzji Huawei MatePad Pro 13.2 Michał Nowakowski stwierdził: Robi wrażenie!

Komu taniej akcesoria? Huawei Watch Fit 3 i Watch GT 4 z dodatkami

Huawei nie szczędzi gratisów, jeśli zdecydujecie się na jego smartzegarki. Tak w końcu możemy nazwać Huawei Watch Fit 3, który pochodzi z serii zaczynającej jako smartopaski, ale sam ma więcej wspólnego z zegarkami. Jeśli chcecie rozwiać te wątpliwości, zobaczcie test Huawei Watch Fit 3 w wykonaniu Arkadiusza.

Huawei Watch Fit 3 z dużym wyświetlaczem

Producent postawił na jasny i czytelny ekran AMOLED o przekątnej 1,82 cala. Jego jasność maksymalna na poziomie 1500 nitów sprawia, że nawet w jasnym słońcu odczytamy powiadomienia i to, co znajduje się na ekranie. Skorzystamy tu z funkcji ekranu zawsze włączonego, ale dzięki AMOLED-owi i optymalizacjom w systemie zegarek powinien działać nawet 10 dni bez ładowania. To wszystko przy implementacji pomiarów tętna, natlenienia krwi, jakości snu, poziomu stresu i cyklu menstruacyjnego. Zegarek nie stał się z tego bogactwa ciężką kobyłą, bowiem waży zaledwie 26 gramów bez paska.

Huawei Watch Fit 3

Huawei Watch Fit 3 kupicie za 699 złotych (zarówno na Huawei.pl, jak i u partnerów) i jest to cena, która zdarzała się przy pojedynczych promocjach. Dlatego też, aby zwiększyć jej atrakcyjność, producent dorzuca do smartwatcha słuchawki Huawei FreeBuds SE 2 jako prezent. Jako, że na zegarek możemy wgrać własną muzykę lub podcasty, a następnie połączyć się ze słuchawkami, powstaje z tego dobry zestaw do treningów, ale i chwil bez smartfonu pod ręką. A jeśli jednak mamy już mieć smartfon, to może to być zarówno sprzęt z EMUI, jak i Androidem czy iOS.

Gdybyście marzyli o zegarku z okrągłą tarczą, to w promocji z Huawei Watch GT 4 znajdziecie dodatkowe paski do każdego z dwóch wariantów. Wariant Classic (41mm) otrzyma niebieski pasek fluoroelastometowy Easy Fit 2, a dla wersji Classic (46 mm) przygotowano czarny pasek Easy Fit 2. Promocja obowiązuje na stronie Huawei.pl

Nie zabrakło też promocji na laptopy – tanie i te mniej tanie

Domowy laptop z dobrym wykończeniem za nieduże pieniądze? W te kryteria może wpisywać się Huawei MateBook D 16 2024, dostępny na stronie Huawei.pl. Jego pierwotna cena 2799 zł została obniżona do 2399 złotych, a do tego producent oferuje nam przedłużoną gwarancję na 3 lata oraz pakiet Microsoft 365 Family na rok. Do tego za 39 złotych dobierzemy bezprzewodową mysz Huawei CD23.

MateBook D 16 2024 poradzi sobie nie tylko z przeglądaniem internetu

W tej cenie dostajemy laptop z zainstalowanym Windowsem 11, który wyposażono w jednostkę Intel i5-12450H. Nie będzie to demon wydajności, ale do codziennych zastosowań pokroju przeglądania internetu, pracy na dokumentach czy prostych edycji zdjęć w zupełności wystarczy. Podobnie rzecz ma się z 8 GB RAM-u i 512 GB dysku SSD, w jaki wyposażono sprzęt.

MateBook D 16 (2024)

Sprzęt ten wyróżnia też ekran – nie ma on wielkich ram dookoła, a choć jest to 16-calowy panel IPS, to osiąga pełne pokrycie palety sRGB. Rozdzielczość 1920:1200 pikseli to standard, ale oznacza też proporcje ekranu 16:10 – lepsze do dzielenia do na wiele zadań. Wielu zadaniom sprostają wbudowane porty – USB-C 3.2 Gen 1, ale też 2 porty USB-A, HDMI i combojack. To wszystko w laptopie o masie na poziomie 1,68 kilograma – nie za lekko, ale też nie za ciężko, zwłaszcza w tej półce cenowej.

Wśród droższych, ale też przecenionych sprzętów, znajdziemy Huawei MateBook X Pro z 2023 roku. Ten laptop czaruje smukłą obudową wykonaną z metalu i ważącą 1,26 kilograma przy grubości 15,6 mm po zamknięciu. Zmieszczono tu 14,2-calowy ekran LTPS o rozdzielczości 3120×2080 pikseli, który oferuje odświeżanie do 90 Hz. Przy proporcjach 3:2 to dobra propozycja do dzielenia na nim wielu okien. Do tego panel jest dotykowy.

MateBook X Pro 2023

Pomimo swojej lekkości to mocny laptop, na którym zmontujecie film i obrobicie zdjęcia w drodze. Napędza go procesor Intel Core i7-1360P, który wsparto 16 GB pamięci operacyjnej oraz 1 TB dysku NVMe SSD,. Zmieszczono przy tym akumulator o pojemności 60 Wh, co przy wadze konstrukcji należy odebrać za dobry wynik. Producent zadbał, by z Windowsa 11 Pro korzystało nam się przyjemnie i zaimplementował chociażby własne narzędzia do zarządzania wydajnością, w tym tryb Super Turbo czy przenoszenie ekranu i plików ze smartfonu na komputer jednym kliknięciem.

MateBooka X Pro kupimy w zestawie z przedłużoną do trzech lat gwarancją, rocznym pakietem Microsoft 365 Family oraz etui za 7499 złotych – 500 zł mniej niż najniższa cena z ostatnich 30 dni na stronie Huawei.pl. Taniej dokupimy też myszkę Bluetooth Huawei czy plecak Huawei CD60. Jeśli wahacie się przed zakupem, pomocna okaże się recenzja Huawei MateBook X Pro 2023 od Arka. Promocje na laptopy trwają do 11 sierpnia.