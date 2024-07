Samsung zamierza eksperymentować z tabletami. Seria Galaxy Tab S10 straci jeden z modeli

Seria Galaxy Tab S10 dostanie tylko dwa modele

Trudno powiedzieć, by tablety cieszyły się jakimś ogromnym zainteresowaniem, choć popyt na nie jest dość stały. Zapewne właśnie z tego względu producenci nieczęsto decydują się na jakiekolwiek większe eksperymenty związane z tymi urządzeniami. Rynek sprzedaży tych urządzeń utrzymuje się raczej na bardzo stałym poziomie – bez większych wzlotów i upadków. Pierwsze miejsce zajmuje oczywiście Apple, a za nim plasuje się Samsung. Obaj producenci trzymają w swoich rękach większość udziałów w rynku, obstawiając swoimi modelami segment premium. Pozostałe firmy celują raczej w urządzenia bardziej budżetowe, więc jeśli chodzi o jakąkolwiek konkurencję, rywalizacja jak zwykle odbywa się między dwoma gigantami.

Czytaj też: Nie musisz czekać na Galaxy Unpacked, by obejrzeć tegoroczne nowości Samsunga

W tym roku Apple wprowadził sporo zmian na pokładzie iPadów, zwłaszcza w modelu Pro, umacniając tym samym swoją pozycję. Odpowiedź ze strony Samsunga wydaje się więc dość prawdopodobna, choć obecnie trudno tak naprawdę powiedzieć, kiedy powinniśmy spodziewać się premiery Galaxy Tab S10. Zwykle kolejna generacja tabletów debiutowała podczas Galaxy Unpacked w lecie, jednak biorąc pod uwagę fakt, że wydarzenie odbędzie się już 10 lipca, a my do tej pory niewiele wiemy o tych urządzeniach, raczej nie będą one częścią nadchodzącej imprezy.

Możliwe, że zwłoka związana z premierą może być spowodowana planowanymi zmianami w obrębie serii, o których słyszymy już od jakiegoś czasu. Choć informacje są dość skąpe, dzięki obecności Galaxy Tab S10+ w bazie Geekbench dowiedzieliśmy się, że przynajmniej w tym modelu zostanie zastosowany układ Dimensity. Jeśli się to potwierdzi, będzie to pierwszy raz, kiedy Samsung zastosuje chipset MediaTek w urządzeniu flagowym, bo do tej pory sięgał tylko po autorskie procesory lub te od Qualcomma. Nie zabrakło też doniesień związanych z Galaxy Tab S10 Ultra, a właściwie renderów ukazujących nam jego wygląd, w którym względem poprzednika zmieni się raczej niewiele.

Czytaj też: Galaxy Unpacked – jakie nowości przedstawi nam Samsung w przyszłym miesiącu?

Wśród dotychczasowych raportów nie pojawiła się natomiast żadna wzmianka o modelu podstawowym i jak się okazuje, nie wynika to wcale z przeoczenia. Najnowsze wieści przekazane na koreańskiej platformie Naver wskazują, że w tym roku seria tabletów będzie liczyła tylko dwa urządzenia – Galaxy Tab S10+ i Galaxy Tab S10 Ultra. Ich masowa produkcja ruszy jeszcze w tym miesiącu, a premiera ma się rzekomo odbyć bliżej końca roku.

Czytaj też: Jakie funkcje monitorowania zdrowia będzie miał Galaxy Ring? Już to wiemy

Źródła twierdzi też, że nowe tablety Samsunga mają bezpośrednio konkurować z wydanymi niedawno iPadami nowej generacji. Mają mieć większe ekrany i kilka znacznych ulepszeń, choć niestety nie pojawiły się żadne konkrety, które by nam przybliżyły rzekome zmiany. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i poczekać na kolejne wieści, bo te na pewno wkrótce się pojawią.