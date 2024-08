Rekordowa chłodziarka otwiera nową erę. To koniec z klasyczną klimatyzacją

Na łamach Nature Energy możemy zapoznać się z artykułem naukowców z Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), którzy opisali technologię chłodzenia elastokalorycznego o niespotykanej dotąd wydajności. Mowa tutaj o zupełnie nowym systemie, który odrzuca dotychczasowe założenia klasycznych klimatyzatorów czy lodówek.

Chłodzenie elastokaloryczne opiera się na cieple utajonym w przemianie fazowej stopów metali, które posiadają tzw. pamięć kształtu. Przykładając naprężenie do materiału oraz pozwalając mu na powrót o pierwotnego kształtu, możemy generować efekt chłodzenia i ogrzewania. Technologia ta nie wymaga żadnych czynników chłodniczych przyczyniających się do globalnego ocieplenia.

Schemat budowy urządzenia chłodziarki. Wykresy przedstawiają m.in. trzy zakresy temperatur, w jakich działają poszczególne stopy Ni-TI / źródło: HKUST, www.hkust.edu.hk, materiały prasowe

Chłodziarka korzysta z efektu elastokalorycznego. Nowe rozwiązanie przybliża nas do przełomu

Dlaczego zatem do tej pory jeszcze nie słyszeliśmy o żadnych urządzeniach elastokalorycznych? Główną przeciwnością technologii jest fakt, że osiąga ona stosunkowo niewielki wzrost temperatury od 20 do 50 kelwinów, co zatem utrudnia jej komercjalizację i praktyczne zastosowanie. Zespół z Hongkongu pod kierownictwem prof. Sun Qingpinga i prof. Yao Shuhuai z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Lotniczej HKUST udowodnił, że przyszłość elastokaloryków może jednak być świetlana.

Naukowcy skonstruowali wielomateriałowe urządzenie chłodzące wykonane z niklowo-tytanowego stopu z pamięcią kształtu. Tak naprawdę zastosowano tutaj trzy rodzaje stopów Ni-Ti o różnych temperaturach przemiany fazowej i dopasowano je do każdej z podjednostek, a te potem połączono w jeden system działający w optymalnym zakresie temperatur. Podczas testów chłodziarka osiągnęła wzrost temperatury o 75 kelwinów, bijąc dotychczasowy rekord wynoszący 50,6 kelwina.

Prof. Sun Qingping cytowany w informacji prasowej na stronie HKUST uważa, że dalszy rozwój nauki o materiałach elastokalorycznych przybliży tę technologię do jej komercjalizacji. Gdyby tak się stało, mielibyśmy w rękach prawdziwie ekologiczne i oszczędne rozwiązanie zapewniające wydajne chłodzenie bez żadnych szkodliwych dla środowiska i klimatu czynników.