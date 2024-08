Klimatyzacja tańsza nawet o połowę. Ta firma może zmienić świat na lepsze

Helix Micra, czyli jak kosmiczna technologia zrewolucjonizuje klimatyzację

W obliczu rosnących globalnych temperatur zapotrzebowanie na klimatyzację dramatycznie wzrosło, a wraz z tym wzrosło również zapotrzebowanie energetyczne. Znaczne zużycie energii przez te systemy stanowi więc nie tylko obciążenie dla kieszeni, ale też środowiska, przyczyniając się do zwiększonej emisji gazów cieplarnianych, co napędza pętle wzrostu temperatury. Jednakże pewna przełomowa innowacja, która została pierwotnie zaprojektowana do eksploracji kosmosu, ma teraz potencjał, by zrewolucjonizować efektywność energetyczną systemów klimatyzacji na Ziemi. Odpowiada za nią firma Helix Earth Technologies z korzeniami w technologii kosmicznej, która opracowała system Helix Micra, czyli rewolucyjne rozwiązanie do modernizacji istniejących komercyjnych systemów klimatyzacyjnych, mające na celu znaczne obniżenie zużycia energii.

Helix Micra został początkowo opracowany z myślą o statkach kosmicznych, gdzie efektywność energetyczna i ograniczenia przestrzenne są kluczowe, ale okazało się, że będzie sensowny również “tutaj”, czyli na Ziemi, gdzie ma również obniżyć zużycie energii o przynajmniej 50%. Jak to osiąga? Helix Micra koncentruje się na odmienieniu jednego z najbardziej energochłonnych aspektów klimatyzacji – odwilżaniu powietrza, czyli procesu, na który tradycyjne klimatyzatory zużywają ogromne ilości energii. System Helix Micra radzi sobie z tym wyzwaniem skuteczniej, obniżając zużycie energii, a to dzięki swojemu specjalistycznemu osuszaczowi, który nie tylko usuwa wilgoć z powietrza, ale także wstępnie je schładza, zanim trafi ono do jednostki klimatyzacyjnej.

Ta podwójna funkcja osuszacza jest możliwa dzięki innowacyjnemu wymiennikowi ciepła, który wykorzystuje konstrukcję przeciwprądową, aby maksymalnie zwiększyć efektywność wymiany ciepła. Ten pozwala na wymianę ciepła między ciepłym, wilgotnym powietrzem napływającym a chłodnym, suchym powietrzem wychodzącym. Proces ten znacznie redukuje ilość energii potrzebnej do chłodzenia, ponieważ wstępnie schłodzone powietrze wymaga mniej pracy od jednostki klimatyzatora. Na tym wyjątkowość systemu się nie kończy, bo wysoka przewodność cieplna materiałów wymiennika w połączeniu z technologią mikrokanalików, dodatkowo zwiększa efektywność tego procesu, zwiększając powierzchnię dostępną do wymiany ciepła. Dodatkowo niektóre wersje systemu Helix Micra zawierają nawet materiały zmiennofazowe, które pochłaniają i uwalniają ciepło podczas przejść fazowych, co pomaga utrzymać stabilną temperaturę wewnątrz systemu, a tym samym jeszcze bardziej zwiększa efektywność energetyczną, czyli zmniejsza użycie energii.

Pomyślicie pewnie – takie coś musi być wielkie, ale i tutaj was rozczaruje, bo jedną z kluczowych zalet systemu Helix Micra jest jego kompaktowa konstrukcja. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów klimatyzacji, które mogą być duże i skomplikowane w instalacji, Helix Micra jest znacznie mniejszy i łatwiejszy do zintegrowania z istniejącymi instalacjami. Wykorzystuje też filtry produkowane przy użyciu technik druku 3D z recyklingowanych materiałów, co jeszcze bardziej zmniejsza wpływ produkcji i utylizacji takiego klimatyzatora na środowisko. System zaprojektowano też z myślą o niskiej konserwacji, z mechanizmami samoczyszczącymi i trwałymi materiałami, które minimalizują potrzebę częstych serwisów.

Oczywiście Helix Micra nie jest tani, ale Helix Earth Technologies szacuje, że taka większa inwestycja na początku instalacji klimatyzacji zwróci się w ciągu trzech lat. Później oszczędności tylko będą się pomnażać, bo ta klimatyzacja została zaprojektowana na długie lata pracy, jako że jej przewidywalna żywotność sięga nawet 20 lat.