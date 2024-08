Takie okazje nie zdarzają się często! Kup tablet Lenovo i otrzymaj wyjątkową grę edukacyjną dla swojego dziecka

Tablety to urządzenia, które od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Dzięki swojej wszechstronności przyciągają użytkowników o różnorodnych potrzebach i preferencjach. Posiadają znacznie większe ekrany niż smarfony, przez co są niezwykle wygodne, a szeroki wachlarz aplikacji pozwala im pełnić wiele funkcji, które wcześniej wymagały osobnych urządzeń. Użytkownicy mogą korzystać z nich jako narzędzi do pracy, nauki, rozrywki czy komunikacji. Istnieje wiele dostępnych aplikacji biurowych, które pozwalają na wygodne tworzenie i edytowanie dokumentów, prezentacji czy arkuszy kalkulacyjnych, z kolei dzięki coraz liczniej pojawiających się aplikacjom edukacyjnym tablety stały się znaczącym wsparciem podczas nauki. Dzięki dużemu ekranowi te urządzenia to przenośne centrum rozrywki – są bowiem idealnie do oglądania wideo, czytania e-booków czy grania w gry. To jednak nie koniec.

Tablety są teraz znacznie lżejsze i kompaktowe, przez co idealnie nadają się do zabrania w podróż czy do mobilnej pracy w dowolnym miejscu – czy to w kawiarni, czy w parku. Mają znacznie większy ekran, choć jednocześnie są na tyle małe, że z łatwością zmieszczą się w torbie czy plecaku – wprost idealny balans. Nie można też nie wspomnieć o intuicyjnej obsłudze tabletów, bo oparte są na systemach operacyjnych takich jak Android, które zaprojektowane zostały z myślą o prostocie użytkowania. Dzięki temu nawet dzieci czy osoby mniej biegłe w technologii mogą łatwo nauczyć się korzystać z tych urządzeń. Interfejs tabletu jest zoptymalizowany pod kątem dotykowej obsługi, co sprawia, że korzystanie z aplikacji i przeglądanie treści jest wygodne i naturalne. Dodatkowo urządzenia te mają pojemne baterie, które zapewniają wytrzymałość nawet do kilku godzin intensywnego użytkowania. Nic zatem dziwnego, że mimo rozpowszechnienia się smartfonów tablety nadal są na topie.

Tablety to także jedyne z urządzeń, które w tak szerokim zakresie pozwalają dzieciom wykorzystać ich kreatywność. Dzięki dotykowemu ekranowi i wsparciu czułego rysika, tablet staje się idealnym narzędziem do rysowania, szkicowania, robienia notatek czy nauki, tym samym pobudza wyobraźnię naszych pociech. Duży ekran o wysokiej jakości to oczywiście również okno na cyfrowy świat, które pozwala na wygodne przyswajanie treści czy pracę, przez co przysłuży się i nam – rodzicom. Jednym słowem – jest to świetna alternatywa dla smartfonów, a nawet laptopów, kiedy nie chcemy, by nasze pociechy zbyt szybko wkraczały w cyfrowy świat. Dodatkowo, dzięki niezwykłej ofercie Lenovo można kupić te urządzenia w specjalnej promocji, dzięki której możemy wesprzeć edukację naszych dzieci. Jednak spokojnie – to nie 30-godzinny nudny kurs na jednej z internetowych platform pełnych nauczycieli, a przyspieszająca proces uczenia języka grywalizacja w wyjątkowym wydaniu.

Lenovo przedłużyło aż do 30 września bieżącego roku akcję promocyjną, dzięki której możecie otrzymać grę „Lekti Monster. Nauka czytania” za darmo. Ta hybrydowa rozgrywka jest przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz nieco starszych, a to dzięki różnym poziomom trudności. „Lekti Monster. Nauka czytania” łączy fizyczną grę ze specjalną aplikacją, co sprawia, że proces nauki języka staje się niezwykle ciekawy. Połączenie planszówki z aplikacją to prawdziwy strzał w dziesiątkę – moje dziecko nigdy przedtem tak chętnie nie uczyło się czytania! Jest to również zasługa zespołu ekspertów pracującego przy powstaniu gry. Byli to metodycy, logopedzi i glottodydaktycy. „Lekti Monster. Nauka czytania” opiera się na holistycznej koncepcji i składa się z trzech etapów – przygotowania, nauki i doskonalenia czytania.

Gra „Lekti Monster. Nauka czytania” nie tylko wspiera rozwój kluczowych umiejętności u dziecka przez budowanie bogatego zasobu słownictwa, ale także zapewnia pozytywne nastawienie do procesu uczenia się, dzięki łączeniu nauki z zabawą. Pudełko z grą zawiera 23 dwustronne karty z literami, karty z cyframi (0 – 10), karty do gry w Memory, planszę demonstracyjną z literami, ilustracje zwierząt z podpisami, 42 kolorowe żetony, kostkę do gry i klucz licencyjny, a sama aplikacja oferuje aż 12 różnych gier. Brzmi ciekawie? I to jak! Zanim jednak zgarniecie darmowy prezent, musicie się zdecydować, który z aż dziesięciu tabletów Lenovo dostępnych w tej promocji będzie dla was (i dla waszego dziecka) idealny. A wybór jest spory, bo Lenovo to firma, która dobrze wie, jak tworzyć fantastyczne tablety!

Tablety biorące udział w promocji „Lenovo wspiera edukację”

Lenovo objęło promocją aż dziesięć tabletów, dlatego każdy z łatwością znajdzie urządzenie, które w pełni będzie odpowiadało jego potrzebom. Mnie najbardziej przypadły do gustu trzy modele. Wśród nich nie bez powodu znalazł się najnowszy model, czyli Lenovo Tab Plus. Ten tablet ma aż osiem 26-watowych głośników JBL Hi-Fi, które obsługują technologię Dolby Atmos, przez co jego dźwięk jest nie tylko wyjątkowo głośny, ale i niezwykle żywy. Dodatkowo możemy wykorzystać go jako przenośny głośnik, puszczając muzykę ze smartfonu. Oczywiście to wciąż pełnoprawny tablet, który ma imponujący 11,5-calowy wyświetlacz 2K, wytrzymałą baterię o pojemności 8600 mAh i szybkim, 45-watowym ładowaniu, mocny procesor MediaTek G99, 8 GB pamięci operacyjnej i do 256 GB pamięci masowej. Wisienką na torcie jest podstawka o kącie obrotu do 175 stopni, która sprawia, że użytkowanie tabletu jest niezwykle wygodne.

Lenovo Tab Plus

Użytkownicy, którzy cenią sobie wygodę i mocne podzespoły, zdecydowanie powinni zainteresować się modelem Lenovo Tab Extreme, którego wyświetlacz to 14,5-calowy OLED o rozdzielczości 3K. To tak duża przestrzeń robocza, że bez problemu możemy podzielić ekran na cztery części i zmieścić na nim nawet 10 ruchomych okien. Dodatkowo w zestawie do Lenovo Tab Extreme jest rysik Lenovo Precision Pen 3, który pozwoli na niezwykle wygodne notowanie czy rysowanie. Trzeba coś szybko napisać na klawiaturze? Z tym tabletem i o to nie musicie się martwić, bo dodatkowa klawiatura modułowa rozszerza Tab Extreme do funkcji laptopa. Oprócz tego ten tablet ma niezwykle mocne podzespoły – to wytrzymała bateria o pojemności 12300 mAh, potężny procesor MediaTek Dimensity 9000, wsparcie WiFi 6E i 8 głośników JBL. To wszystko gwarantuje, że Lenovo Tab Extreme będzie wam służył przez wiele lat, a upływu czasu w ogóle nie odczujecie.

Lenovo Tab Extreme

Jeśli szukacie wszechstronnego urządzenia w przystępnej cenie, to zdecydowanie powinniście wziąć pod uwagę Lenovo Tab M11. Tablet ma 11-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD, 8-rdzeniowy procesor MediaTek G88, baterię o pojemności 7040 mAh i szybkim ładowaniu 15 watów, 8 GB pamięci operacyjnej i do 128 GB pamięci masowej. Do urządzenia dołączony jest również specjalny rysik Lenovo Tab Pen, który pozwoli na precyzyjne robienie notatek i szkicowanie.

Lenovo Tab M11

Lenovo Tab M11 to urządzenie, które z pewnością przypadnie do gustu nie tylko waszym pociechom, ale także całej rodzinie.

To jednak nie wszystkie urządzenia objęte promocją, bo do wyboru są Lenovo Tab P12, Lenovo Tab P11, Lenovo Tab P11 Pro, Lenovo Tab M10, Lenovo Tab M10 Plus, Lenovo Tab M9 czy Lenovo Tab M8. O każdym z tych modeli można powiedzieć przynajmniej parę miłych słów, więc z pewnością znajdziecie model, który najlepiej wpisze się w wasze oczekiwania oraz budżet.

Jak skorzystać z promocji?

Aby wziąć udział w akcji promocyjnej, należy do 30 września bieżącego roku kupić tablet Lenovo, który jest objęty promocją. Następnie w ciągu 14 dni od momentu zakupu trzeba przesłać za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie producenta dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury na osobę fizyczną (bez NIP).