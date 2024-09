Android zyska nowe funkcje i to nie tylko dla smartfonów Pixel

Co nowego na Androidzie?

W oczekiwaniu na wydanie stabilnej wersji Androida 15 Google postanowił ogłosić kilka nowych funkcjonalności, przy czym jedna z nich została przygotowana dla systemu WearOS, więc także posiadacze smartwatchy będą mogli skorzystać. Jak już wspomnieliśmy wyżej, ulepszenia dla Androida nie ograniczają się tylko do smartfonów Pixel, dlatego przyjrzyjmy się, co nowego opracował dla nas gigant z Mountain View.

Czytaj też: Ta mała zmiana sprawi, że funkcja Circle to Search stanie się jeszcze lepsza

Pierwszym ulepszeniem jest funkcja TalkBack, czyli czytnik ekranu, korzystający z Gemini. Funkcja ta zostanie udostępniona dla „obsługiwanych urządzeń” i dla wielu osób będzie stanowiła ogromne ułatwienie. Pozwala bowiem na odsłuchiwanie szczegółowych opisów obrazów wyświetlanych na ekranie urządzenia. Funkcja ma działać niezależnie od tego, czy przeglądamy treści w mediach społecznościowych, rolki aparatu czy zdjęcia w wiadomościach tekstowych. Na pewno będzie to bardzo przydatne w przypadku użytkowników z problemami ze wzrokiem.

Czytaj też: Sztuczna inteligencja Gemini może wkrótce zagościć w Twoim samochodzie

Ponadto w przeglądarce Chrome pojawi się opcja słuchania stron, niezależnie od ich zawartości. Google postarał się, bo udostępnił bardzo funkcjonalne menu odtwarzania, ponieważ będziemy mogli ustawić preferowaną prędkość słuchania, rodzaj głosu lektora oraz język, w którym ma odczytywać zawartość witryn. Wciąż pozostając w tematach dźwięku, funkcja Circle to Search, czyli Zakreśl, by wyszukać, przestanie ograniczać się tylko do teksów i obrazów. Teraz będzie również w stanie identyfikować utwory odtwarzane na telefonie i w jego pobliżu. Dzięki temu nie będziemy już potrzebować dodatkowych aplikacji.

Czytaj też: Smartwatch Pixel Watch 3 otrzyma zaskakująco krótkie wsparcie aktualizacji

Ostatnia nowość dla Androida jest już ograniczona regionalnie, ale w tym przypadku dla nas to raczej dobra wiadomość. Google rozszerzył bowiem system Android Earthquake Alerts, z którego będzie można korzystać we wszystkich stanach w USA oraz w sześciu dodatkowych regionach. System wykorzystuje wykrywanie trzęsień ziemi oparte na crowd-source, aby dostarczać potencjalnie ratujące życie ostrzeżenia na kilka sekund przed rozpoczęciem wstrząsów. Po zakończeniu wstrząsów pojawią się również odpowiednie wskazówki, co robić dalej.

Czytaj też: Jak dokładny jest Twój Galaxy Watch? Wyniki badań zaskakują

Jeśli zaś chodzi o Wear OS, to na smartwatche działające pod kontrolą tego systemu trafi obsługa map offline w Mapach Google. Opcja ta była już zauważona kilka tygodni temu, więc najwyraźniej jej testy właśnie się zakończyły. Teraz nasze zegarki umożliwią nam dostęp do map, choć te muszą zostać wcześniej pobrane na telefon. Dostępne będą też dwa nowe skróty pozwalające na wyszukiwanie miejsca docelowego przy pomocy głosu, kiedy już będziemy online oraz na wyświetlenie własnej lokalizacji na mapie po stuknięciu w tarczę zegarka.