Huawei chce zawalczyć z iPadami. Nowe tablety atakują segment premium

Huawei MatePad Pro 12.2 — co ma do zaoferowania najmocniejszy tablet z rodziny?

Huawei MatePad Pro 12.2 to urządzenie z półki premium, które wyróżnia się ekranem i innowacyjnym designem. Huawei udostępnił dwie wersje tego modelu: Standard Edition, ze zwykłym, „śliskim” ekranem, oraz PaperMatte Edition, z matowym wyświetlaczem, podobnym do tych, które znajdziemy w czytnikach e-booków — zresztą Huawei już tablety z takim ekranem miał w swojej ofercie.

MatePad Pro 12.2 wyposażono w wyświetlacz Tandem OLED o rozdzielczości 2.8K i częstotliwości odświeżania na poziomie 144 Hz. Ekran ten charakteryzuje się jasnością sięgającą aż 2000 nitów i kontrastem 2 000 000:1, co zapewnia wyjątkową jakość obrazu nawet w najjaśniejszych warunkach oświetleniowych. Wersja PaperMatte Edition dodatkowo oferuje ekran z technologią anti-glare, który eliminuje aż 99% odbić światła, co sprawia, że korzystanie z tabletu jest komfortowe nawet na zewnątrz, w ostrym słońcu.

Pod względem konstrukcji, MatePad Pro 12.2 to jeden z najlżejszych i najcieńszych tabletów w swojej klasie. Waży on zaledwie 508 g, a jego grubość wynosi jedynie 5.5 mm, co bez dwóch zdań czyni go świetnym urządzeniem do pracy mobilnej. Dodatkowo, tablet ma 92% screen-to-body ratio, co przekłada się na fakt, że jego ramki są bardzo wąskie, dzięki czemu mamy większą przestrzeń roboczą na wyświetlaczu. Tablet jest dostępny w czarnym oraz złotym kolorze.

No a co w środku? Tablet jest zasilany przez baterię o pojemności 10 100 mAh, co pozwala na nawet 13 godzin odtwarzania wideo, oraz szybkie ładowanie dzięki technologii 100W SuperCharge, która pozwala naładować urządzenie w pełni w mniej niż godzinę, dokładnie w 55 minut. Do tego mamy tutaj 12 GB pamięci RAM i 512 GB miejsca na dane. Jeśli chodzi o audio, to Huawei zadbał o customowe głośniki z 8 przetwornikami i mikserem audio wspieranym przez AI. W kwestii aparatów, znajdziemy tutaj Smart Sensing Camera z przodu i 13 MP + 8 MP na pleckach.

MatePad 12 X, czyli „MatePad Air”

Drugim modelem zaprezentowanym przez Huawei jest MatePad 12 X. Tablet ten w Azji znany jest jako MatePad 12 Air, ale na naszym rynku dopisek „Air” został zastąpiony literą „X”. Inspiracja Elonem Muskiem, brak chęci do bezpośredniego skojarzenia z iPadami, a może jeszcze coś innego? Na to odpowiedzi nie znam, za to wiemy jednak, że podobnie jak MatePad Pro 12.2, występuje on w dwóch wariantach: Standard Edition oraz PaperMatte Edition.

Ekran MatePada 12 X ma przekątną 12 cali i rozdzielczość 2.8K. Wersja Standard oferuje panel IPS, podczas gdy PaperMatte Edition oferuje zaawansowany ekran z technologią PaperMatte 2.0, który również eliminuje refleksy światła, zapewniając wyraźny obraz nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Tablet ten obsługuje częstotliwość odświeżania do 144 Hz, co gwarantuje płynne przewijanie i idealną responsywność podczas korzystania z urządzenia, a jasność sięga 1000 nitów.

MatePad 12 X jest jeszcze lżejszy i cieńszy niż MatePad Pro. Jego waga wynosi 555 g, a grubość to zaledwie 5.9 mm. Obudowa urządzenia wykonana jest z naturalnych materiałów, które nadają mu luksusowy wygląd i wysoką odporność na zabrudzenia i odciski palców. Tablet dostępny jest w dwóch kolorach: zielonym i białym. Uwagę przykuwa również wyspa na aparaty, która przypomina tę ze smartfonów z linii Pura 70.

MatePad 12 X również wyposażono w potężną baterię o pojemności 10 100 mAh, zapewniającą według producenta nawet 14 godzin odtwarzania wideo. W modelu 12 X również czeka na nas 12 GB pamięci RAM, za to nieco mniej miejsca na dane — tutaj jest to 256 GB ROM. Z przodu mamy aparat 8 MP, a z tyłu 13 MP + 8 MP, więc ten sam zestaw, co w modelu Pro.

Nowości w Huawei Notes i GoPaint

Huawei zadbał o to, żeby zarówno Notes, jak i GoPaint, zostały zaktualizowane, aby jeszcze lepiej wspierać użytkowników w procesie tworzenia, rysowania oraz edytowania treści. W Huawei Notes pojawił się nowy układ paska narzędzi, który został zoptymalizowany, aby umożliwić szybszy dostęp do najczęściej używanych funkcji. Nowością jest także zintegrowana paleta kolorów, która nie tylko pozwala na szybki wybór barw, ale również oferuje możliwość korzystania z profesjonalnych kart kolorystycznych. Jedną z najbardziej innowacyjnych funkcji wprowadzonych w Huawei Notes jest pionowa oś przeciągania między stronami, która pozwala na łatwe przenoszenie treści z jednej notatki do drugiej bez konieczności ich kopiowania i wklejania.

Aplikacja GoPaint przeszła gruntowne zmiany, które w jeszcze większym stopniu wspierają twórców i artystów. Nowa wersja obsługuje większe płótna oraz umożliwia pracę na większej liczbie warstw, co daje twórcom znacznie więcej swobody w tworzeniu złożonych kompozycji. Jednym z kluczowych elementów tej aktualizacji jest nowy silnik graficzny FangTian Painting Engine 2.0, który znacząco poprawia płynność i precyzję rysowania. Silnik ten obsługuje różnorodne pędzle, w tym nowo wprowadzone Fluid Brushes i Splatter Brushes, które oferują realistyczne efekty malarskie. Co więcej, dzięki wsparciu dla zaawansowanych algorytmów, GoPaint zapewnia bardziej naturalne wrażenia podczas pracy z teksturami, co umożliwia artystom tworzenie bardziej złożonych i realistycznych dzieł. Dodatkowo, GoPaint obsługuje import pędzli z popularnych narzędzi graficznych takich jak Photoshop, co pozwala użytkownikom na jeszcze większą personalizację swojego warsztatu. Z kolei funkcje takie jak magic wand area selection czy guided grids wspierają precyzyjne zaznaczanie i edytowanie wybranych obszarów, co przyspiesza i ułatwia pracę nad projektami.

Ile trzeba zapłacić za nowe tablety Huawei?

Należy jeszcze zaznaczyć, że w zestawach z tabletem znajduje się klawiatura oraz rysik. W przypadku MatePad Pro 12.2 jest to klawiatura HUAWEI Smart Magnetic Keyboard oraz rysik HUAWEI M-Pencil 3. gen, a w przypadku MatePad 12 X w zestawie znajdziemy klawiaturę HUAWEI Smart Magnetic Keyboard oraz rysik HUAWEI M-Pencil 3. gen. HUAWEI Smart Magnetic Keyboard ma również specjalne miejsce na rysik, dzięki czemu nie będzie on już odpadał od tabletu, kiedy włożymy go do plecaka lub torby. Tabletów nie da się kupić osobno, więc ceny obejmują od razu cały zestaw.

Ceny poznaliśmy w euro, gdyż te w złotówkach będą dostępne dopiero 14 października. MatePad Pro 12.2 w wersji Standard Edition został wyceniony na 849 EUR, kiedy za wersję PaperMatte Edition będziemy musieli zapłacić 999 EUR. W przypadku MatePada 12 X, za Standard Edition będziemy musieli zapłacić 549 EUR, a za PaperMatte Edition — 649 EUR.