Nowy wymiar sprzątania i rewelacyjna promocja. iRobot zaskakuje, a Roomba Combo 10 Max wymiata – dosłownie

Roomba Combo 10 Max to nie tylko nowoczesny design i funkcjonalność, ale także prawdziwy przełom w technologii sprzątania. Zaawansowane funkcje, takie jak inteligentna nawigacja, możliwość integracji z asystentami głosowymi czy stacja dokująca AutoWash sprawiają, że korzystanie z robota jest intuicyjne i wygodne, a proces czyszczenia mopów i pojemników na brud został w pełni zautomatyzowany, co oznacza, że urządzenie dba o higienę zarówno podłóg, jak i samego siebie. Combo 10 Max ma jednak tak dużo zaawansowanych funkcji, że wypada przyjrzeć się wszystkim dokładniej, z osobna.

4-stopniowy system sprzątania. Efektywność na najwyższym poziomie

Jednym z kluczowych elementów wyróżniających model Roomba Combo 10 Max jest 4-stopniowy system sprzątania, który zapewnia dbałość o czystość wszystkich powierzchni. Pierwszym krokiem jest dokładne zamiatanie narożników i krawędzi za pomocą szczotki bocznej, która dociera do najtrudniej dostępnych miejsc. Kolejnym etapem jest praca podwójnych gumowych szczotek, które dostosowują się do różnych rodzajów podłóg, skutecznie usuwając zarówno kurz, jak i sierść zwierząt. Szczotki te zostały zaprojektowane tak, aby minimalizować ryzyko wplątywania się włosów i sierści, co znacząco ułatwia codzienne utrzymanie urządzenia w czystości. Roomba Combo 10 Max została także wyposażona w technologię Carpet Boost, która automatycznie zwiększa moc ssania po wykryciu dywanów, co gwarantuje skuteczność nawet na grubszych tkaninach. Ostatnim krokiem w procesie sprzątania jest mopowanie, które dzięki funkcji Smart Scrub zapewnia dwukrotnie głębsze czyszczenie niż standardowe roboty. W ten sposób, nawet trudne do usunięcia plamy, takie jak zaschnięta kawa (a komu nigdy rano kubek się nie wyślizgnął z ręki?), zostają skutecznie wyeliminowane.

Stacja dokująca AutoWash gwarantuje w pełni autonomiczne czyszczenie

Jedną z największych innowacji w modelu Roomba Combo 10 Max bez dwóch zdań jest wspomniana już stacja dokująca AutoWash. To rozwiązanie sprawia, że możemy niemal całkowicie zapomnieć o obsłudze robota — stacja nie tylko automatycznie opróżnia pojemnik na brud, ale również pierze i suszy nakładki mopujące po każdym cyklu sprzątania. Dzięki temu urządzenie jest zawsze gotowe do pracy, a dom pozostaje czysty, bez potrzeby ręcznego czyszczenia elementów robota.

Stacja AutoWash jest wyposażona w szczelny worek Allergen Lock, który może pomieścić zabrudzenia nawet z 60 dni użytkowania. Ponadto, worek ten zatrzymuje do 99% alergenów, pyłków i pleśni, co czyni Roombę idealnym wyborem dla osób cierpiących na alergie. Co więcej, stacja dokująca posiada zbiornik na wodę o pojemności aż 3 litrów, który pozwala na automatyczne uzupełnianie płynu potrzebnego do mopowania przez cały tydzień, co jeszcze bardziej zwiększa wygodę użytkowania. Dodatkową zaletą stacji AutoWash jest jej modułowa budowa, która umożliwia łatwe czyszczenie i konserwację — elementy stacji można łatwo wyjąć i opłukać pod bieżącą wodą.

Inteligentne i precyzyjne nawigowanie

Roomba Combo 10 Max nie tylko sprząta, ale również uczy się naszego domu. Dzięki systemowi Precision-Vision i technologii sztucznej inteligencji, robot jest w stanie rozpoznać aż 80 typów przeszkód, takich jak buty, klapki, kwiatki, kable czy meble, i skutecznie je omijać, nie wsysając niczego ani się nie blokując, w ten sposób przerywając proces czyszczenia. Co więcej, urządzenie potrafi zidentyfikować rodzaj powierzchni, na której się znajduje, co pozwala mu dostosować sposób pracy — automatycznie przełącza tryby między odkurzaniem, a mopowaniem, w zależności od aktualnych potrzeb.

Nie można zapomnieć także o systemie Dirt Detective. To kolejna funkcja, która pozwala robotowi skupić się na miejscach wymagających intensywniejszego sprzątania. Roomba Combo 10 Max, dzięki nowym algorytmom opartym na sztucznej inteligencji, rozpoznaje skupiska brudu i zanieczyszczeń, dzięki czemu nie pominie żadnego zabrudzonego miejsca. Technologia ta uczy się również naszych nawyków i zaczyna sprzątanie od najbrudniejszych pomieszczeń w domu, co dodatkowo optymalizuje czas pracy robota.

Smart Scrub zapewnia profesjonalne mopowanie w domowych warunkach

Gdzie standardowe mopowanie nie może, tam Smart Scrub pomoże. To funkcja, która naśladuje ruchy człowieka podczas szorowania, co oznacza, że robot porusza się w przód i w tył, dociskając mop do podłogi i usuwając nawet najtrudniejsze plamy. Jest to szczególnie przydatne w przypadku uporczywych zabrudzeń, takich jak wspomniana już rozlana kawa czy błoto, które często wymagają więcej niż jednego przejazdu mopem. Równie istotną innowacją jest całkowicie unoszący się moduł mopujący, który automatycznie podnosi się na samą górę obudowy, chroniąc tym samym dywany przed zamoczeniem.

Aplikacja iRobot Home i integracja z asystentami głosowymi

Roomba Combo 10 Max to również inteligentny asystent, którym można zarządzać z poziomu aplikacji iRobot Home. Pozwala ona na pełną personalizację trybów pracy, tworzenie harmonogramów sprzątania czy śledzenie postępów robota w czasie rzeczywistym. Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą dostosować pracę urządzenia do swoich indywidualnych potrzeb, bez potrzeby manualnej interwencji. Jedną z nowości w modelu Combo 10 Max jest tryb „nie przeszkadzać”, który automatycznie wycisza wszystkie głośne funkcje robota. Ponadto, urządzenie można łatwo zintegrować z asystentami głosowymi, takimi jak Amazon Alexa, Apple Siri czy Asystent Google, co pozwala na uruchamianie robota za pomocą komend głosowych.

Wisienka na torcie — drugi robot sprzątający iRobot za… złotówkę!

W ramach specjalnej akcji promocyjnej, kupując Roombę Combo 10 Max, każdy klient może nabyć dodatkowego robota Roomba Combo Essential za jedyne… 1 zł. Promocja obejmuje również możliwość wykorzystania Roomba Combo Essential jako prezentu dla bliskich, więc jeśli sami nie potrzebujemy dwóch robotów, to możemy zrobić niespodziankę rodzinie czy znajomym. Oferta dostępna jest w sklepie internetowym iRobot oraz u wybranych partnerów handlowych. Warto się pospieszyć, gdyż promocja trwa do 22 września lub do wyczerpania zapasów.