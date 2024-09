Pamiętacie jeszcze o Galaxy Tab S10? Samsung już niedługo pokaże swoje nowe tablety

Galaxy Tab S10+ i Galaxy Tab S10 Ultra — co o nich wiemy?

W poprzednich latach pierwsze doniesienia o nowej generacji Galaxy Tab pojawiały się mniej więcej w tym samym czasie, co te o składakach. W tym roku było jednak inaczej i dopiero w okolicach czerwca dostaliśmy jakieś informacje, w dodatku były one raczej skąpe, bo ograniczały się do wzmianki o chipsecie, mającym napędzić Galaxy Tab S10+. Od tamtego czasu minęło kilka miesięcy i zdążyliśmy już zebrać większość szczegółów specyfikacji nadchodzących modeli wraz z ich renderami, a teraz pojawiły się również ceny oraz data premiery – jak się okazuje, całkiem bliska.

Czytaj też: AirPods Pro 2 będą pomagać osobom z problemami ze słuchem

Seria Galaxy Tab S10 składać się będzie w tym roku tylko z dwóch modeli – Galaxy Tab S10+ i Tab S10 Ultra. Nie wiadomo, skąd taka zmiana, choć niektórzy wspominają, że ma być to bezpośrednia odpowiedź na iPada Pro. Czy to się uda? Trudno powiedzieć, bo zgodnie z doniesieniami w tym roku Samsung zrezygnuje z układów Snapdragon ze względu na ich cenę i postawi na procesory MediaTek Dimensity 9300+. Tab S10+ będzie dostępny w maksymalnej konfiguracji 12 GB pamięci RAM i do 512 GB pamięci masowej, podczas gdy droższy Tab S10 Ultra zaoferuje do 16 GB pamięci RAM i 1 TB pamięci na dane.

Czytaj też: Seria Redmi Note 14 z datą premiery. Będzie kolejny hit?

Tablety dostępne będą tylko w dwóch rozmiarach – 12,4” i 14,6”. Oba zaoferują nam wyświetlacze określane jako „Dynamic AMOLED 2X Anti-Reflection”. Na pokładzie Galaxy Tab S10 Ultra znajdzie się podwójny aparat z przodu – 12 Mpix, jeden ultraszerokokątny, a drugi szerokokątny, więc wcięcie znane z poprzednika pozostanie na miejscu. W modelu z Plusem pojawi się tylko jedna kamerka 12 Mpix. Z tyłu w obu tabletach Samsung umieści podwójną konfigurację 13 Mpix + 8 Mpix.

Pojemność baterii pozostanie bez zmian – 10 090 mAh dla Tab S10+ i 11 200 mAh dla Tab S10 Ultra. Ładowanie to wciąż 45 W. Seria obsługiwać będzie Bluetooth 5.3 i jak zwykle pojawią się dwie wersje – Wi-Fi i 5G, jednak Ultra zostanie wyposażony w łączność Wi-Fi 7, podczas gdy Plus otrzyma tylko Wi-Fi 6E, choć chipset będzie tu ten sam.

Czytaj też: Samsung w końcu aktualizuje starsze flagowce. Sprawdź, co dostaniesz razem z One UI 6.1.1

Jeśli chodzi o wygląd, tu nic się właściwie nie zmieni. Nawet wymiary pozostaną praktycznie te same.

Galaxy Tab S9+ Galaxy Tab S10+ Galaxy Tab 9 Ultra Galaxy Tab 10 Ultra Szerokość 285,4 mm 285,4 mm 326,4 mm 326,4 mm Wysokość 185,4 mm 185,4 mm 208.6 mm 208,6 mm Grubość 5,7 mm 5,6 mm 5.5 mm 5,4 mm Waga (Wi-Fi/5G) 581 g/586 g 571 g/576 g 732 g/737 g 718 g/723 g

Samsung Galaxy Tab S10+ i Galaxy Tab S10 Ultra mogą pojawić się w dwóch wersjach kolorystycznych — Moonstone Gray i Platinum Silver. Oto konfiguracje pamięci masowej i szczegóły europejskich cen:

Galaxy Tab S10+

Wi-Fi + 256 GB – 1119 euro

5G + 256 GB – 1269 euro

Wi-Fi +512 GB – 1239 euro

5G + 512 GB – 1389 euro

Galaxy Tab S10 Ultra

Wi-Fi + 256 GB – 1339 euro

5G + 256 GB – 1489 euro

Wi-Fi + 512 GB – 1459 euro

5G + 512 GB – 1609 euro

WiFi + 1TB – 1709 euro

5G + 1TB – 1909 euro

Według raportu WinFuture Samsung planuje zaprezentować nowe tablety już 26 września.