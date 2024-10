Android Auto 13 już dostępny. To na razie zapowiedź wyczekiwanych zmian

Co nowego w Android Auto 13?

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że gdy dane oprogramowanie lub aplikacja dostaje wersję z pełnym numerem, zwykle zawiera ona więcej zmian, ulepszeń i nowości. Te reguła nie sprawdza się jednak w przypadku Android Auto, ponieważ wydana właśnie wersja 13 jest w zasadzie równie mało istotna, co poprzednie. Zawiera z pewnością poprawki błędów czy ulepszenia działania aplikacji, ale Google swoim zwyczajem niczym się z nami nie dzieli, dlatego wiemy jedynie, że widocznych dla użytkownika zmian nie ma. Decyzja, czy warto instalować tę wersję, należy więc do was, bo z jednej strony zawsze dobrze jest mieć uaktualnioną aplikację, z drugiej natomiast – Android Auto czasem po aktualizacjach lubi się psuć.

Chociaż tym razem gigant z Mountain View znów nie rozpieścił użytkowników nowościami, to wcale nie oznacza, że nad niczym nie pracuje. Od dłuższego czasu w kodzie aplikacji można znaleźć dowody na powstawanie nowej, dość obszernej i jednocześnie długo wyczekiwanej funkcji. Kod Android Auto 13 zdradza nam jej nazwę – „Car Media” i dzięki niej będziemy mogli obsługiwać stacje radiowe i odtwarzanie multimediów z nośników zewnętrznych z poziomu apki, co jest naprawdę świetną wiadomością.

Integracja stacji radiowych była na liście zadań Google od dłuższego czasu, bo do tej pory, by słuchać ulubionego radia, trzeba było opuścić interfejs Android Auto i dopiero uruchomić stację. Tak samo było w przypadku słuchania multimediów z nośników zewnętrznych podłączonych do pojazdu – w obu przypadkach możemy to zrobić tylko z poziomu systemu informacyjno-rozrywkowego naszego samochodu. Gigant chce natomiast, by wszystkie te funkcjonalności oferował nam Android Auto w ramach Car Media.

Nie jest jeszcze jasne, jak to ma działać, ponieważ na razie mamy jedynie wzmianki w kodzie. W dodatku Google może mieć spore trudności z integracją stacji radiowych bezpośrednio z Android Auto ze względu na złożoność funkcji i różne typy oprogramowania w samochodach. Najbardziej prawdopodobną (i łatwiejszą w realizacji) opcją wydaje się więc dodanie skrótów, które będą kierować użytkowników bezpośrednio do menu systemu pojazdu, bez konieczności opuszczania aplikacji. Na potwierdzenie tych przypuszczeń będziemy musieli trochę poczekać, bo wciąż nie wiadomo, kiedy firma skończy prace nad Car Media i zdecyduje się zaimplementować funkcję w swojej apce.

Tak czy inaczej, nie stało się to w ramach Android Auto 13. Najnowsza aktualizacja jest już udostępniana za pośrednictwem Google Play, ale jak zwykle dzieje się to stopniowo, więc nie każdy może mieć ją już dostępną. Jeśli nie widzicie u siebie najnowszej wersji, to po prostu trzeba będzie jeszcze poczekać, bo prędzej czy później pojawi się ona u każdego użytkownika.