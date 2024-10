Tani Galaxy Watch FE kupicie teraz w świetnej cenie

To dobry moment na zakup Galaxy Watch FE

Seria Samsun Galaxy FE (Fan Edition) jest linią urządzeń, które łączą w sobie flagowy wygląd i nowoczesne, choć trochę okrojone względem oryginału, funkcje. Na początku były to tylko smartfony, a potem doszły też tablety. W czerwcu natomiast wprowadzono pierwszy smartwatch – Galaxy Watch FE. Zegarek ten debiutował na krótko przed premierą Galaxy Watch 7 i chociaż to mogłoby sugerować, że jest jego tańszą wersją, to w rzeczywistości Samsung bazował na trochę starszym modelu, a dokładnie na Galaxy Watch 4, będąc jego odświeżoną wersją i przystępniejszej cenie i z nowymi udogodnieniami.

Urządzenie dostępne jest w rozmiarze 40 mm, w trzech wersjach kolorystycznych: czarny, różowe złoto i srebrny. Samsung oferuje nam też nowe paski, wyróżniające się charakterystycznymi niebiesko-pomarańczowymi przeszyciami. Konstrukcja cechuje się odpornością do 5ATM oraz zgodnością z normami IP68 i MIL-STD-810H. Na pokładzie nie zabrakło też NFC do płatności mobilnych i Bluetooth 5.3, by zapewnić bezproblemowe połączenie z telefonem. Po stronie łączności mamy jeszcze GPS, Glonass, Galileo i Beidou.

Do dyspozycji jest 1,2-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości 396×396 pikseli z funkcją Always-on Display. Jest też wiele tarcz do wyboru, by zwiększyć personalizację. Za zasilanie odpowiada bateria 247 mAh, która ma wystarczyć na 40 godzin użytkowania, ale trzeba pamiętać, że jest to czas liczony bez funkcji AoD. Kiedy ją uruchomimy, żywotność zegarka spadnie.

Galaxy Watch FE daje nam dostęp do 100 trybów treningowych. Dla biegaczy Samsung przygotował zaawansowaną analizę biegania, czyli funkcję analizującą ogólne wyniki, co ma pomóc zmaksymalizować wydajność, a dzięki wskazówkom uniknąć urazów i kontuzji. Znajdziemy tu również sporo rozmaitych sensorów do pomiaru podstawowych parametrów organizmu, takich jak tętno, natlenienie krwi czy sen. Przydatna okaże się też funkcja analizy składu ciała, która dostarcza kompleksowych danych o ciele i sprawności fizycznej, pozwalając śledzić postępy. Fanowski smartwatch Samsunga może być również dobrym wyborem dla osób starszych, ponieważ wyposażono go w funkcję wykrywania upadku, która może automatycznie wezwać pomoc, gdy użytkownik nie zareaguje na powiadomienie.

Jest to model tańszy niż flagowe zegarki Samsunga, bo w momencie premiery kosztował 899 złotych. Od tego czasu producent kilka razy go przeceniał, a teraz ten zakup stał się jeszcze bardziej opłacalny — Galaxy Watch FE kosztuje obecnie 649 złotych.