Oto najnowsza turecka broń. Yavuz strzela tak szybko, że zaleje wrogów pociskami

Turecki Yavuz, to mobilna potęga artyleryjska o wysokiej precyzji oraz szybkości

Systemy artyleryjskie już na dobre zadomowiły się w armiach całego świata. Chociaż aktualnie trudno doszukać się w nich specjalnie rewolucyjnych nowych projektów, bo ich potęgę zwiększa m.in. coraz to bardziej zaawansowana amunicja, to regularnie dowiadujemy się o nowych systemach artyleryjskich. Dzieje się to nie bez powodu, bo jako że artyleria jest podstawą uzbrojenia każdej armii, to każdy kraj chce produkować ją lokalnie i tym samym zapewnić sobie dostęp do rodzimych sprzętów światowej klasy, które przede wszystkim można stosunkowo tanio i szybko produkować oraz utrzymywać w dobrej kondycji. Nie inaczej jest z Turcją.

Yavuz została zaprojektowana i wyprodukowana przez turecką firmę Makine ve Kimya Endüstrisi, która miała uczynić z tego systemu coś, co łączy w sobie wysoką mobilność, siłę ognia i precyzję. Wszystko po to, aby sprostać rosnącym wymaganiom współczesnego pola walki, gdzie elastyczność i szybkość są tak samo istotne jak siła ognia. Dlatego właśnie haubica tego systemu jest zamontowana na podwoziu ciężarówki z napędem 6×6 i silnikiem Diesla, co z jednej strony gwarantuje możliwość rozpędzania się do 90 km/h, a z drugiej pozwala na szybkie rozmieszczenie jej na różnych terenach. Nacisk na tę mobilność umożliwia błyskawiczne ustawienie do ostrzału kontrbateryjnego, bo cały ten proces ma trwać poniżej minuty oraz ucieczkę przed nim z racji 2-minutowego czasu potrzebnego na przemieszczenie się po przeprowadzaniu ataku.

Jedną z najbardziej wyróżniających się zdolności Yavuz jest jego działo kalibru 155 mm o długości 52 kalibrów, które zdolne do atakowania celów na dystansie do 40 kilometrów przy użyciu standardowej amunicji. Może wykorzystywać różne rodzaje amunicji kalibru 155 mm, a w tym pociski M107 o zasięgu 18 kilometrów, pociski M549A1 o zasięgu 30 kilometrów oraz pociski MOD 274, które osiągają zasięg do 40 kilometrów. Wyróżnia się jednak nie zasięgiem czy kompatybilnością z amunicją, a tym, że może wystrzelić aż trzy pociski w zaledwie 15 sekund, a to czyni go idealnym do szybkich ataków i zmasowanego ostrzału. Oczywiście niemożliwe jest prowadzenie ciągłego ognia w ten sposób, bo w standardowych warunkach Yavuz może wystrzelić 4-6 pocisków na minutę, a podczas długotrwałych operacji utrzymuje stałe tempo 2 pocisków na minutę.

Waga bojowa Yavuz wynosi 32 tony, a jego dwukabinowa konstrukcja oferuje miejsce dla pięcioosobowej załogi, która poza wielkim działem ma też dostęp do karabinu maszynowego kalibru 12,7 mm w formie uzbrojenia dodatkowego. Kabina jest zresztą wyposażona w system ochrony przed bronią nuklearną, biologiczną i chemiczną (NBC), co zapewnia bezpieczeństwo załogi w różnych warunkach bojowych. Dodatkowo pojazd ma zabezpieczenie przeciwminowe, a to akurat co zwiększa jego przetrwanie na polu walki, gdzie min oraz IED nie brakuje.

W ogólnym rozrachunku samobieżna artyleria Yavuz stanowi znaczące osiągnięcie tureckiego przemysłu obronnego. Łącząc szybką siłę ognia, zwiększony zasięg i mobilność, oferuje potężne rozwiązanie dla nowoczesnych potrzeb artyleryjskich, a dzięki zdolności do strzelania różnymi rodzajami amunicji i precyzyjnego atakowania celów, Yavuz jest dobrze przygotowany do odegrania kluczowej roli na globalnej scenie obronnej. W miarę jak kraje, takie jak Brazylia, rozważają modernizację swoich sił artyleryjskich, wydajność i wszechstronność Yavuz czynią go konkurencyjną opcją w coraz bardziej zatłoczonej dziedzinie mobilnych systemów artyleryjskich.