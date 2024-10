OnePlus Ace 5 Pro ujawnia swoją specyfikację. Na pokładzie nowy Snapdragon i ogromna bateria

Co zaoferuje seria OnePlus Ace 5?

W czerwcu tego roku OnePlus wprowadził na rynek model Ace 3 Pro, a już wiemy, że pracuje nad jego następcą. Standardowo cyfra „4” zostanie pominięta, ze względu na jej negatywne konotacje – jest ona powszechnie uważana za pechową, bo jej brzmienie w języku chińskim jest bardzo podobne do słowa „śmierć”. Dlatego właśnie firma przeskoczy teraz do serii Ace 5. Ta nie trafi na rynek globalny, a przynajmniej nie w całości i nie pod tą nazwą. OnePlus Ace 5 zawita do nas jako OnePlus 13 R, podczas gdy Pro pozostanie na rodzimym rynku. Trochę szkoda, bo najnowsze informacje udostępnione przez znanego leakera Digital Chat Station wskazują, że będzie to naprawdę topowy smartfon. Warto więc przyjrzeć mu się trochę bliżej.

Czytaj też: Huawei MatePad Pro 12.2” i MatePad 12 X – wyczekiwane tablety już w Polsce. Poznajmy ich ceny i promocję na start

OnePlus Ace 5 Pro będzie napędzany przez tegoroczny flagowy układ firmy Qualcomm, czyli Snapdragona 8 Gen 4. Spodziewamy się, że procesor zadebiutuje w nadchodzących dniach, jednak dotychczasowe plotki wskazują nie tylko na wzrost jego wydajności i możliwości, ale również na wyższą cenę, która odbije się na cenach smartfonów. Ace 5 Pro zapewne też podrożeje, choć na razie nie ma o tym wzmianki. Dużym plusem tego modelu ma być bateria. OnePlus, podobnie jak inni chińscy producenci, inwestuje teraz w ogniwa na bazie krzemu i takowe znajdzie się właśnie na pokładzie tego urządzenia. Pojemność ogniwa ma wynosić od 6300 do 6500 mAh, a bateria będzie obsługiwać szybkie ładowanie z mocą 100 W. Oczywiście suche liczby to jedno i dopiero po rzeczywistych testach dowiemy się, jak przełoży się to na żywotność baterii przy realnym użytkowaniu.

Czytaj też: Globalna premiera Redmi Note 14 zbliża się wielkimi krokami. Będzie kolejny hit?

OnePlus 12R (Ace 3)

Oprócz tego Ace 5 Pro zostanie wyposażony w płaski wyświetlacz AMOLED BOE X2 o rozdzielczości 1,5 tys. pikseli. Płaski ekran sugeruje zmiany w konstrukcji – smartfon może stać się bardziej płaski, przypominając nadchodzące flagowce Oppo. Rozmiar przedniego panelu wciąż nie jest znany. Ujawniono natomiast specyfikację aparatów. Producent wykorzysta tu 50-megapikselowy aparat główny (Sony IMX906), któremu towarzyszyć będzie teleobiektyw 50 Mpix z sensorem o rozmiarze 1/2,76”. Niestety nie wiemy jeszcze, jakie przybliżenie będzie oferował. Poza tym na pokładzie znajdzie się ten sam algorytm przetwarzania co w serii Oppo Find X8.

Czytaj też: Samsung może doprowadzić do rewolucji GPU. Pamięć GDDR7 zapowiada się niezwykle

O podstawowym OnePlus Ace 5 wciąż wiemy bardzo niewiele. Na razie wiadomo, że będzie napędzany przez układ Snapdragon 8 Gen 3 i powinniśmy się po nim spodziewać kilku zmian projektowych – płaskiego wyświetlacza oraz płaskiej konstrukcji. Cała seria zawita na rynek z Androidem 15 i opartą na nim nakładką ColorOS 15, która wprowadzi na smartfony kolejne funkcje sztucznej inteligencji oraz szereg ulepszeń wizualnych.