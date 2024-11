Zagubiony bagaż na lotnisku? To już nie będzie problem… o ile masz sprzęt Apple i lokalizator

Zgubiłeś bagaż? Udostępnij lokalizację swojego AirTaga linii lotniczej

Niemal każdy, kto podróżował samolotami, miał kiedyś nieprzyjemne doświadczenie ze swoim nadawanym bagażem. Walizki uwielbiają się gubić na lotniskach i finalnie trafiać w całkowicie inne miejsce, niż my sami. AirTagi pozwalają nam mieć jakąkolwiek kontrolę nad tą sytuacją — bo kiedy bagaż się już zgubi, to chociaż mamy pojęcie, gdzie on się znajduje. Plotki dotyczące nowości w nadchodzącym iOS 18.2 całe szczęście się potwierdziły i Apple oficjalnie ogłosiło, że już teraz, w 18.2 beta 2, można chwilowo udostępniać informacje naszego lokalizatora innej osobie, a wkrótce i będzie można wysłać ją do linii lotniczych.

Czytaj też: Rewolucyjny pomysł Apple który wywindował chińską firmę na szczyt

Źródło: Apple

Nowość pozwoli nam w aplikacji Znajdź na iPhonie, iPadzie lub Macu wygenerować link „Udostępnij lokalizację przedmiotu”, dzięki czemu inne osoby będą miały dostęp do naszego AirTaga lub linie lotnicze będą w stanie szybciej zlokalizować nasz zagubiony przedmiot w pobliżu lotniska. Lokalizacja udostępnionego AirTaga zostanie wyświetlona odbiorcom na stronie internetowej z mapą obszaru, a informacje GPS będą aktualizowane na bieżąco.

Czytaj też: Apple ugina się pod presją UE. Ważne zmiany dla użytkowników iPhone’ów

Bezpieczeństwo i brak wyłączności dla lokalizatorów Apple

Apple jak zawsze zaznacza, że firmie zależy na bezpieczeństwie, w związku z czym link będzie dostępny tylko dla kilku osób o odpowiednich kompetencjach i uprawnieniach, a i tak każdy odbiorca linku będzie musiał dodatkowo się uwierzytelnić, aby wyświetlić dane lokalizatora. Co istotne, lokalizacja przedmiotu przestanie być udostępniana linii lotniczej, gdy bagaż trafi w nasze ręce — będziemy jednak mieli możliwość ręcznego zaprzestania udostępniania lokalizacji, a jeśli się na to nie zdecydujemy, to taki link samoistnie wygaśnie po tygodniu. Co warto zaznaczyć, funkcja ta nie będzie wyłącznością dla AirTagów — zadziała również z akcesoriami firm trzecich czy lokalizatorami, które obsługują Find My. Eddy Cue z Apple komentuje:

Źródło: Apple

Find My i AirTagi okazały się potężną kombinacją dla użytkowników podczas podróży, dostarczając bezcennych informacji o lokalizacji, gdy bagaże zostały zgubione lub niewłaściwie obsługiwane. […] Cieszymy się, że dzięki funkcji Share Item Location możemy dać użytkownikom nowy sposób na łatwe udostępnianie tych informacji bezpośrednio stronom trzecim, takim jak linie lotnicze, jednocześnie chroniąc ich prywatność.

Czytaj też: iPhone 17 Air nadchodzi. Apple szykuje rewolucję w swojej ofercie

Jakie linie lotnicze będą wspierać to rozwiązanie?

Apple informuje, że w nadchodzących miesiącach następujące linie będą wspierać tę funkcję:

Vueling;

Turkish Airlines;

SWISS;

Iberia;

Eurowings;

Brussels Airlines;

Aer Lingus;

Austrian Airlines;

Air New Zealand;

Singapore Airlines;

Qantas;

Lufthansa;

KLM;

Virgin Atlantic;

British Airways;

Air Canada;

United;

Delta.

Czytaj też: Apple rozdaje miliony dolarów. Wystarczy złamać zabezpieczenia ich chmury AI

Źródło: Apple

LOT-u na razie co prawda nie ma na liście, ale obecność innych członków sojuszu Star Alliance oraz jednoznaczny komunikat ze strony giganta z Cupertino, że lista ta będzie się wydłużać, może wskazywać, że wkrótce i polska linia zacznie wspierać to rozwiązanie. Byłoby miło. Współpraca z pierwszymi liniami lotniczymi ma rozpocząć się na początku 2025 roku, więc już za chwilę.

Źródło: Apple