Twardy reset na Instagramie. Zacznij od nowa bez usuwania konta

Instagram pozwoli na zresetowanie algorytmów. Szybka zmiana proponowanych treści

Większość z nas swoje konto na Instagramie ma już od wielu lat, co przekłada się na to, że naprawdę długo karmimy algorytmy. Zainteresowania czy poczucie humoru mogą się zmienić, a wideo z butelkami rozbijającymi się na schodach czy z testowaniem wytrzymałości różnych przedmiotów pod prasą hydrauliczną nie będą bawić w nieskończoność (chociaż co do tego jeszcze nie jestem przekonany). Jeśli chcecie zmienić content, który Instagram Wam proponuje, to już wkrótce będziecie mogli to zrobić.

Czytaj też: Płatny Facebook i Instagram startują w Europie. Jaka jest cena spokoju od reklam i targetowania?

Źródło: Meta

Jak Meta pisze na swoim blogu, wystarczy kilka dotknięć, aby wyczyścić polecane treści w zakładkach Explore, Reels i Feed i zacząć od nowa. Oznacza to, że Instagram „wyczyści” dotychczasowe przyzwyczajenia i będzie uczył się naszych preferencji od nowa. Oczywiście, z czasem rekomendacje zaczną się ponownie personalizować, wyświetlając nowe treści w oparciu o content i konta, z którymi wchodzimy w interakcje. Podczas resetowania algorytmów będziemy mieli również możliwość przejrzenia obserwowanych kont, a także rozdania unfollowów profilom, które udostępniają treści, których nie chcemy już oglądać.

Dobieranie interesujących dla nas treści będzie jeszcze łatwiejsze i bardziej intuicyjne

Firma Marka Zuckerberga używa także innych narzędzi, które mają jeszcze trafniej pomóc nam w wyborze dopasowanych do nas treści. Użytkownicy mogą teraz kilkoma kliknięciami poinformować platformę, że podoba im się zawartość polecana na stronie Explore. Wystarczy kliknąć trzy kropki w rogu posta i wybierając opcję „Zainteresowany”. Niedawno Meta wprowadziła także inną nową funkcję, dzięki której nastolatki w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii mogą wybierać tematy, które chcą oglądać częściej — takie jak książki, podróże, gotowanie czy sport.

Czytaj też: Nie chcesz reklam na Facebooku i Instagramie? Meta ma na to rozwiązanie

Źródło: Meta Źródło: Meta Źródło: Meta

Działa to też w drugą stronę — na platformie firmy, do której należy jeszcze Facebook, WhatsApp czy Threads, możemy także informować o tym, czego nie chcemy widzieć w swoich rekomendacjach. To równie proste — należy wybrać opcję, że nie jesteśmy zainteresowani, w menu z trzema kropkami lub skorzystać z funkcji Ukryte słowa, która pozwala na ukrycie treści zawierających określone słowa lub frazy w opisach.

Meta w poście na swoim blogu zaznacza również, że oferuje szereg narzędzi, które pomagają użytkownikom dostosować doświadczenia na Instagramie, wykraczając poza same rekomendacje. Na przykład, można przełączyć się na wall wyłącznie obserwowanych przez nas kont, aby zobaczyć treści w porządku chronologicznym, zaczynając od najnowszych postów. Można także dodać wybrane konta do listy ulubionych, co sprawi, że treści z tych kont będą pojawiać się częściej i wyżej na naszym regularnym wallu. Opcji jest więc naprawdę wiele i każdy powinien jeszcze lepiej dostroić algorytm pod samego siebie.

Czytaj też: Je-dzie wa-lec DSA, ni-ko-go nie osz-czę-dza. Facebook i Instagram stracą swoje magiczne moce pod nowym prawem UE

Źródło: Unsplash / Alexander Shatov

Źródło: Meta