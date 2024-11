Na japońskim poligonie rozpętały się Gwiezdne Wojny. Czym dokładnie jest ta broń?

Japonia zaprezentowała nowoczesny system do walki z dronami. Jego sekret? Potęga światła

Podczas parady z okazji 70-lecia Japońskich Sił Samoobrony Lądowej (JGSDF), tamtejsi wojskowi zaprezentowali zaawansowany system obrony powietrznej oparty na laserach, który został specjalnie zaprojektowany do przeciwdziałania rosnącemu zagrożeniu ze strony małych dronów. Ta innowacyjna technologia stanowi kluczowy krok japońskich sił w kierunku wzmocnienia zdolności obronnych wobec współczesnych wyzwań w wojnie powietrznej, czyli przede wszystkim dronów.

Dron

Wzrost popularności użycia dronów w nowoczesnych konfliktach stanowi aktualnie wyjątkowe wyzwanie, na które żadna armia się nie przygotowała. Te małe latające bezzałogowce są tanie, łatwe do wdrożenia i zdolne do precyzyjnych ataków na cele o wysokiej wartości, a tradycyjne środki obrony powietrznej nie tylko są drogie. Często mają również trudności z wykrywaniem i neutralizacją tych zagrożeń z powodu ich niewielkich rozmiarów i niskich pułapów lotu. Zastosowanie technologii laserowej przez Japonię ma na celu wypełnienie tej luki w obronie, zapewniając krajowi szybkie, precyzyjne i ekonomiczne rozwiązanie “kwestii dronowej”.

Testy brytyjskiego lasera DragonFire

Systemy laserowe mają z kolei wiele przewag nad konwencjonalną bronią. Przesyłają energię z prędkością światła, co umożliwia błyskawiczne niszczenie celów, a w przeciwieństwie do pocisków, których koszt jest znaczny przy każdym użyciu, opierają się na energii elektrycznej, która jest bardzo tania. Ponadto działa cicho i nie powoduje szkód ubocznych, jak np. rozbite pociski przechwytujące co z kolei ma kluczowe znaczenie przy ochronie obszarów gęsto zaludnionych lub strategicznie wrażliwych.

Przechodząc więc już do tego, co wymyśliła Japonia, zaprezentowany na paradzie prototyp systemu laserowego przyjmuje postać mobilnego sprzętu na 8-kołowej platformie, która przyjęła na pokład laser o mocy 10 kilowatów oraz generator DCA-125LSIE od firmy Denyo. Ta broń energetyczna została zaprojektowana do ochrony kluczowej infrastruktury, takiej jak lotniska i obiekty wojskowe, a obecnie przechodzi rygorystyczne testy. Wszystko po to, aby finalnie został zintegrowany z tradycyjnymi systemami obrony powietrznej, takimi jak platformy rakietowe i artyleryjskie.

Sam rozwój broni energetycznej w Japonii wpisuje się w szerszy trend wśród zaawansowanych armii na świecie. Skupienie na obronie laserowej jest odpowiedzią na potrzebę skutecznego przeciwdziałania masowym atakom dronów. System ten podkreśla również nacisk Japonii na wykorzystanie technologii do proaktywnego radzenia sobie z nowymi zagrożeniami.