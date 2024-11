Google znów miesza w aplikacji Wiadomości. Jedną rzecz ulepszy, inną niepotrzebnie skomplikuje

Wiadomości Google z nowym interfejsem użytkownika

W najnowszej wersji beta Wiadomości Google (v20241118_03_RC00) jest powoli wdrażany nowy, przeprojektowany interfejs użytkownika galerii multimediów podczas dołączania obrazu lub wideo. Po zmianie, gdy klikniemy przycisk Galerii po prawej stronie pola tekstowego, chcąc dołączyć do wiadomości grafikę, interfejs wyświetli się w trybie pełnoekranowym. Brzmi to na dość wygodne rozwiązanie, ale jest pewien problem. Tryb pełnoekranowy dotyczy bowiem interfejsu aparatu, a jeśli chcemy załączyć zdjęcie z galerii, należy przewinąć do dołu i wtedy wyświetlą nam się multimedia zapisane w galerii.

Obecny interfejs był już dość funkcjonalny, a przede wszystkim kompaktowy, dając jednocześnie dostęp do aparatu, jak i zapisanych na urządzeniu filmów i obrazów. Nie musimy więc opuszczać konwersacji i cały czas mieć na oku ewentualne nowe wiadomości. Nowy interfejs brzmi więc jak niepotrzebna komplikacja czegoś, co już i tak działało dobrze.

Co prawda na tym zmiany się nie kończą, ponieważ w nowym interfejsie znalazło się miejsce na zmianę jakości wysyłanej grafiki, co w końcu pozwoli na wysyłanie multimediów w oryginalnej rozdzielczości. Podczas wyboru multimediów do czatu RCS, Wiadomości Google wyświetlą monit z prośbą o wybranie pomiędzy dwiema opcjami:

Zoptymalizowane pod kątem czatu,

Oryginalna jakość.

Będzie to jednorazowe powiadomienie, mające zastosowanie do bieżących i przyszłych wiadomości. Skompresowane pliki oznaczone będą jako „HD”, natomiast te w oryginalnej jakości, jako „HD+”. Oczywiście w trakcie będziemy mogli przełączyć jakość, naciskając ikoną HD/HD+ w prawym górnym rogu. Oprócz tego Google da jeszcze możliwość dodawania podpisów do zdjęć. Wszystkie te nowości są oczywiście przydatne, ale prawda jest taka, że firma mogła to umieścić w obecnym interfejsie, zamiast go przebudowywać, niepotrzebnie skupiając się robieniu zdjęcia. Takie podejście spowalnia dodawanie multimediów do wiadomości, czyniąc tę czynność niepotrzebnie skomplikowaną.