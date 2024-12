Fotowoltaika o mocy 20 reaktorów jądrowych. W Japonii dzieje się coś niezwykłego

Informacji w tej sprawie udzieliło Ministerstwo Przemysłu Japonii. Jej początki sięgają grudnia ubiegłego roku, kiedy to ogłoszono rozpoczęcie planu zakładającego, że ogniwa słoneczne z perowskitu są narzędziem do dalszego rozwoju energii odnawialnej i osiągnięcia zerowych emisji netto do 2050 roku.

Co więcej, kraj ten posiada odpowiednią infrastrukturę dla produkcji ogniw perowskitowych. Z tego względu na miejscu ma powstać niezawodny i niezależny łańcuch dostaw. O korzyściach płynących z takiego stanu rzeczy chyba nie trzeba nikomu mówić. Co więcej, według rządu Japonii tamtejsza produkcja modułów fotowoltaicznych z perowskitu będzie sposobem na przeciwdziałanie dominacji europejskich i chińskich firm w łańcuchach dostaw tego składnika.

Ale czym w ogóle są te wzbudzające ogromne zainteresowanie urządzenia? Dość powiedzieć, iż ogniwa perowskitowe słyną z relatywnie niskiej wagi oraz wysokiej elastyczności. Kwestie te przesadzają o uznawaniu perowskitowych modułów za realną alternatywę dla znacznie bardziej popularnego wariantu krzemowego.

Jeśli Japończykom uda się zrealizować ich ambitny plan, to zainstalowana w tym kraju fotowoltaika oparta na perowskitach zapewni osiągi porównywalne do 20 reaktorów jądrowych

W przypadku dokładnych zastosowań warto wspomnieć o możliwości integracji z różnymi powierzchniami. Lista tych ostatnich jest wyjątkowo długa i obejmuje chociażby fasady budynków, dachy pojazdów, czy inne miejsca, które niekoniecznie kojarzą się z montowaniem fotowoltaiki. Jak widać, Japończycy chcą zrealizować swój plan z rozmachem.

Jeśli wszystko odbędzie się tak, jak się tego oczekuje, to udział energii odnawialnej w japońskim koszyki energetycznym wzrośnie z 22,9% w 2023 roku do 36%-38% w okolicach roku 2030. Jak nietrudno się domyślić, w przypadku 2040 roku wskaźniki mają być jeszcze wyższe. Ale czy rzeczywistość będzie pokrywała się z zapowiedziami? Do uzyskania odpowiedzi będzie potrzeba nieco czasu. Poza tym: co z energetyką jądrową? Nastroje w tym zakresie wydają się w ostatnim czasie wyjątkowo zróżnicowane.