Oppo Find N5 będzie jeszcze cieńszy i lżejszy, ale i tak dostanie większą baterię

Co zaoferuje Oppo Find N5?

Najpierw trzeba poświęcić chwilę dla samej nazwy tego smartfona, co zresztą zrobił ostatnio dyrektor Oppo, Zhou Yibao, w ankiecie na swoim Weibo. Zapytał bowiem fanów marki o nazwę dla przyszłego składaka, dając wybór pomiędzy Find N4 a Find N5. Choć takie podejście może niektórych dziwić, w końcu to raczej logiczne, jaką nazwę firma powinna zastosować po Find N3, to w rzeczywistości chodzi po prostu o przestrzeganie przesądów. W Chinach, jak i wielu innych krajach azjatyckich, cyfra „4”, kojarzona jest ze śmiercią i uznawana jest za pechową, stąd wiele firm decyduje się na pominięcie tej iteracji. Oppo zrobiło to już w przypadku serii Find X – po Find X3, dostaliśmy Find X5.

Użytkownicy najwyraźniej też wolą nie kusić losu i w większości zdecydowali, że lepszą nazwą będzie Find N5. Skoro taka ankieta się pojawiła, Oppo zapewne weźmie pod uwagę jej wyniki i można się spodziewać, że nadchodzący składak będzie nazywał się właśnie tak. Oczywiście nazwa jest raczej sprawą drugorzędną, ale dobrze jest to wyjaśnić, by nie pogubić się w przeciekach. Tak czy inaczej, Oppo Find N5 raczej podzieli los poprzedników i pozostanie w Chinach, choć nie ma się co martwić, sam smartfon powinien zadebiutować globalnie jako OnePlus Open 2. To dobra wiadomość, ponieważ Oppo szykuje kilka ważnych ulepszeń dla tej generacji.

OnePlus Open

W najnowszym raporcie znany leaker Digital Chat Station przybliżył nam kilka szczegółów na temat tego składaka. Jak można się spodziewać, będzie wyposażony w układ Snapdragon 8 Elite, a także 50-megapikselową, potrójną konfigurację z teleobiektywem peryskopowym. Na pokładzie nie zabraknie również ładowania bezprzewodowego oraz większej baterii. Poprzednie przecieki wspominają o ogniwie 5700-6000 mAh, co na pewno działałoby na jego korzyść, ponieważ wydajniejszy procesor – nawet ze wszystkimi ulepszeniami w zakresie oszczędzania energii – będzie potrzebował większej baterii, by można było w pełni wykorzystywać jego potencjał.

Mimo powiększonego ogniwa Find N5 ma być lżejszy i cieńszy od poprzednika. Dla przypomnienia, N3 miał 5,8 mm grubości po rozłożeniu i 11,7 po złożeniu oraz ważył 239 g lub 245 g (w zależności od wariantu wykończenia). To całkiem przyzwoity rozmiar, którego Samsungowi w standardowym Galaxy Z Fold wciąż nie udało się osiągnąć (model SE jest wyjątkiem). Konkurencja jednak cały czas prześciga się w tworzeniu jeszcze szczuplejszych składaków, więc Oppo nie może pozostawać w tyle. Warto też wspomnieć, że wśród ulepszeń konstrukcyjnych pojawi się też większa trwałość w zakresie odporności na upadki i wodę.

Oppo Find N5 powinien zadebiutować na początku przyszłego roku jako pierwszy na świecie składak z układem Snapdragon 8 Elite. Podobno pojawi się w styczniu, razem z Find N8 Ultra i przepowiadanym w doniesieniach Find X8 Mini. Co do premiery OnePlus Open 2, tutaj żadne konkretne daty nie są wspominane.