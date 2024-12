Oppo rusza z niedrogimi wymianami baterii, ale tylko dla wybranych

Program taniej wymiany baterii w smartfonach Oppo

Wraz z upływem czasu dochodzi do degradacji baterii w smartfonie. Każdy producent stosuje inne ogniwa, zapewniają im gwarancję określonej liczby cykli ładowania i rozładowywania. Po tym, jak pojemność ogniwa spadnie do 80% względem pierwotnej pojemności, możemy zauważyć spowolnienie działania urządzenia, a przede wszystkim szybsze rozładowywanie się smartfona. W takich przypadkach zalecana jest wymiana baterii na nową, by móc w dalszym ciągu bezproblemowo korzystać z telefonu i cieszyć się nim przez dłuższy czas. Jest to szczególnie istotne obecnie, gdy wielu producentów smartfonów oferuje wydłużone wsparcie aktualizacji. Niestety sama usługa serwisowa, już po zakończeniu gwarancji, wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Oppo wyszło więc z inicjatywą i uruchomiło plan tanich wymian baterii w swoich popularnych modelach, zachęcając klientów do skorzystania, a tym samym do przedłużenia życia swoich urządzeń. Plan ogłoszony przez Oppo Service oferuje szereg korzyści, choć niestety, jak to zwykle bywa, dostęp do niego mają jedynie mieszkańcy Chin. Firma nie wypowiedziała się jeszcze na temat rozszerzenia programu, ale są na to dość marne szanse, a szkoda, bo ceny są naprawdę świetne i nawet jeśli w naszym regionie doszłyby do tego dodatkowe opłaty, to i tak użytkownicy masowo rzuciliby się wymieniać baterie w swoich smartfonach.

Firma oferuje wymianę baterii w określonych modelach za 50 juanów, czyli jakieś 27 złotych, dając na nią 180-dniową oficjalną gwarancję. Ogniwa będą oryginalne, co daje pewność, że części zamienne spełniają najwyższe standardy. Program oferuje jednak znacznie więcej, bo dla tych, którzy kupią akcesoria lub produkty marki za minimum 5 juanów, dostaną kupon na konserwację baterii w modelach z serii A i K. Większy zakup za powyżej 15 juanów odblokuje kupony na serie Find i Reno, a także na modele od OnePlus.

Oprócz tego Oppo oferuje również specjalną promocję na naprawy baterii poza gwarancją. Dla takich osób przygotowano dodatkowy prezent w postaci oryginalnego kabla, choć ta promocja obowiązuje tylko do końca miesiąca. Ponadto wprowadzono również nowe ceny usług wymiany baterii dla innych popularnych modeli, by w ten sposób zapewnić klientom wygodną i niedrogą opcję konserwacji urządzeń, dzięki czemu mogą wydłużyć ich życie, nie wydając na to zbyt dużo pieniędzy.