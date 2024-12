Przeglądarkowa wersja Apple Maps w końcu z wyczekiwaną funkcją

Look Around trafia do webowej wersji Apple Maps

Mapy Google dostępne są w przeglądarce na komputerach od 2005 roku, więc Apple dość szybko obudził się z tym, że może warto byłoby otworzyć się także w tym kierunku. Wcześniej firma ograniczała swoją nawigację jedynie do aplikacji, która – jak można się domyślać – była dostępna tylko na urządzeniach producenta. Webowa wersja trochę w tej kwestii zmieniła, pozwalając na dostęp do Apple Maps z poziomu komputerów z Windowsem czy Linuksem. Co prawda nadal nie ma opcji korzystania z nich w przeglądarce na Androidzie, ale to podobno kwestia braku dostosowania do obsługi małych, poziomych ekranów, bo na iPhone’ach w przeglądarce również tej wersji nie odpalimy.

Czytaj też: Now Bar w One UI 7 to takie Dynamic Island, ale w stylu Samsunga

Tak czy inaczej, w lipcu Apple poczynił duży krok naprzód, dzięki któremu potencjalnie może w końcu dorównać Mapom Google. Droga do tego jest wciąż daleka – webowe mapy cały czas są w wersji beta – ale najnowsza funkcja na pewno w tym pomoże. W Apple Maps pojawił się bowiem odpowiednik Street View, ukrywający się pod nazwą Look Around. Jak zauważa 9to5Mac, funkcja została dodana po cichu, najprawdopodobniej około 11 grudnia, choć pewności nie mamy.

Czytaj też: Stabilny Nothing OS 3.0 z nowym Androidem w końcu trafia na smartfony

W zasadzie Look Around opiera się na tych samych zasadach, co rozwiązanie Google’a. Pozwala nam spojrzeć z poziomu ulicy na dowolny objęty obszar, przesuwając widok o 360 stopni i poruszając się wzdłuż ulic i ścieżek. Jest on obecnie dostępny w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej, Australii, Japonii i kilku innych lokalizacjach. Pełną listę dostępnych lokalizacji znajdziecie tutaj.

Czytaj też: OnePlus 12 dostaje kolejną aktualizację OxygenOS 15. Na pokładzie ulepszenia i nowe funkcje

Dzięki wprowadzeniu Look Around nie trzeba się już ograniczać do korzystania z tej funkcji w aplikacji na iPhonie, iPadzie czy Macu, bo dostęp będzie możliwy z poziomu znacznie większej liczby urządzeń. To nie tylko wygoda, ale też okazja do rozszerzenia popularności funkcji. Wersja przeglądarkowa wydaje się nie mieć efektu paralaksy (w wyniku którego obiekty tła wydają się poruszać wolniej względem punktu widzenia niż te na pierwszym planie), który można zobaczyć podczas przesuwania widoku w wersjach iOS i macOS. Wydaje się on jednak działać wtedy, gry poruszamy się do przodu lub do tyłu w nowym widoku. Nie ma się co jednak martwić, Apple na pewno będzie na bieżąco aktualizował i ulepszał funkcję, by jeszcze bardziej zbliżyć ją do tego, co znamy z aplikacji.