Testy beta One UI 7 trwają, ale tylko wybrani mogą sprawdzić nowy system

One UI 7 beta będzie bardzo ograniczona

W tym roku Samsung kazał nam długo czekać na nową wersję swojego oprogramowania, ale One UI 7, oparty na Androidzie 15, w końcu trafił do publicznej bety na początku tego miesiąca. Pierwsza testowa wersja beta została udostępniona 5 grudnia, w pierwszej kolejności dla urządzeń z serii Galaxy S24 w Polsce, Niemczech, Indiach, Korei, Wielkiej Brytanii i USA. By wypróbować to, co gigant przygotował, należy dołączyć do programu testowania wersji beta w aplikacji Samsung Members.

Na stabilne wydanie jeszcze sobie poczekamy, ponieważ zostanie ono wydane razem z serią Galaxy S25, mającą podobno zadebiutować 22 stycznia. Dopiero po tej dacie Samsung ruszy z aktualizacjami, zaczynając od tegorocznych flagowców i płynnie przechodząc do starszych modeli w kolejnych miesiącach. Zmian jest całkiem sporo, bo One UI 7 wprowadza ulepszenia wizualne i projektowe, te skupione na prywatności oraz bezpieczeństwie i drobniejsze usprawnienia w zakresie Galaxy AI, a przynajmniej takie ujawnił do tej pory Samsung. Spodziewamy się jednak, że w stabilnym wydaniu będzie ich znacznie więcej, ale gigant trzyma to w tajemnicy, by mieć coś wielkiego na premierę Galaxy S25.

Do tej pory firma wydała już dwie wersje beta, obie skierowane do posiadaczy smartfonów z serii Galaxy S24. Trzecia beta zostanie udostępniona (zgodnie z najnowszym przeciekiem) między 30 grudnia a 6 stycznia, choć margines błędu może wynosić +- dwa dni. Tak czy inaczej, na kolejną testową wersję nie trzeba będzie długo czekać. Problem w tym, że dotyczy to jedynie tegorocznych flagowców. Jak natomiast wygląda sytuacja ze starszymi modelami Galaxy? Cóż, niezbyt ciekawie.

Jeśli wierzyć raportowi, właściciele serii Galaxy S23, S22, S21 i Galaxy A nie będą mogli wziąć udziału w programie beta. To dość zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że w przeszłości Samsung oferował udział w testach wszystkim kompatybilnym modelom, nie tylko najnowszym flagowcom. One UI 6 beta był szeroko dostępny. Trudno więc powiedzieć, dlaczego w tym roku gigant podjął taką decyzję. Być może wynika to ze sporego opóźnienia w wydaniu? Jak dobrze wiemy, w poprzednich latach One UI X debiutowało znacznie szybciej, natomiast razem z flagową serią dostawaliśmy One UI X.1.

Oczywiście nie mamy pewności, że te informacje są prawdziwe. Musimy poczekać na oficjalne wieści od producenta, by poznać oficjalne szczegóły na temat testowych wersji One UI 7.