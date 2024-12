Tłumacz Google w końcu ułatwia korzystanie z większej liczby opcji tłumaczeń

Tłumacz Google stanie się lepszy

Darmowa aplikacja do tłumaczeń od Google’a nie ma sobie równych na rynku, działa dobrze w wielu językach, dając nam możliwość przełamywania barier językowych. Jadąc na wakacje, wystarczy wyciągnąć telefon i tłumaczyć to, co mamy przed obiektywem lub wprowadzić frazę za pomocą głosu, otrzymując od razu tłumaczenie. Dzięki takim funkcjom, jak Tłumaczenia na żywo, nasz smartfon praktycznie zmienia się w mobilnego tłumacza, a opcja natychmiastowe tłumaczenie nie czeka nawet na to, aż skończymy pisać, bo tłumaczenie pojawia się na ekranie w tym samym momencie.

Jednak o ile jest to naprawdę przydatne, do tej pory brakowało w tym trybie płynności i funkcjonalności, ponieważ dalsze działania są ograniczone do momentu, w który opuścimy podgląd natychmiastowych tłumaczeń przy pomocy klawisza Enter na klawiaturze. Oznacza to, że nie możemy chwilo skopiować tłumaczenia, usłyszeć podglądu mowy czy zobaczyć definicji oraz innych wskazówek gramatycznych, które zwykle podsuwa nam Tłumacz Google.

Na szczęście gigant z Mountain View planuje to usprawnić i na poniższym materiale możecie zobaczyć, jak będzie to wyglądać w nowej wersji.

Jak widzicie, wszystkie wspomniane wcześniej funkcje dostępne są z poziomu widoku natychmiastowych tłumaczeń, co zapewni płynne i bogatsze doświadczenia. Ponadto aktualizacja da też możliwość cofania usuniętych tłumaczeń. Obecnie po przesunięciu palcem możemy usunąć wyniki z historii, ale nie ma sposobu, by to cofnąć, więc i ta zmiana na pewno niektórym się przyda.

Jak donosi Android Authority, Google wdraża te nowości w wersji v8.22.46.698958551.3 aplikacji, więc wkrótce wszyscy powinni mieć już do nich dostęp.