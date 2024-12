Ujawniono harmonogram kolejnych wydań One UI 7

Samsung cały czas testuje One UI 7

W tym roku Samsung kazał nam długo czekać na nową wersję swojego oprogramowania, ale One UI 7, oparty na Androidzie 15, w końcu trafił do publicznej bety. Pierwsza testowa wersja beta została udostępniona 5 grudnia, w pierwszej kolejności dla urządzeń z serii Galaxy S24 w Polsce, Niemczech, Indiach, Korei, Wielkiej Brytanii i USA. By wypróbować to, co gigant przygotował, należy dołączyć do programu testowania wersji beta w aplikacji Samsung Members.

Zgodnie z informacjami, na stabilne wydanie poczekamy aż do Galaxy S25, bo to właśnie z nadchodzącymi flagowcami Samsung wprowadzi najnowszą nakładkę, razem ze wszystkimi zmianami. Tych ma być naprawdę sporo, a na razie zaprezentowano jedynie niektóre z nich – ulepszenia wizualne i projektowe, te skupione na prywatności oraz bezpieczeństwie i drobniejsze usprawnienia w zakresie Galaxy AI. Spodziewamy się jednak, że razem z flagowcami Samsung pokaże nam coś specjalnego. Dodatkowo kolejne funkcje będziemy poznawać na bieżąco, razem z kolejnymi wydaniami testowych wersji.

Ile ich będzie? Zgodnie z najnowszym przeciekiem, dostaniemy trzy takie wydania, przynajmniej w tym roku. Ujawniony harmonogram dotyczy co prawda Indii, gdzie właśnie użytkownicy uzyskali dostęp do pierwszej wersji testowej. Druga zostanie udostępniona 23 grudnia, natomiast kolejna pojawi się 30 grudnia. Tymczasem 2 beta już została udostępniona na takich rynkach, jak Stany Zjednoczone, Korea Południowa, Wielka Brytania oraz Niemcy. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że Polska znalazła się wśród tych, którzy jako pierwsi mogli testować One UI 7, można się spodziewać, że na dniach także dostaniemy dostęp do drugiego wydania.

Oczywiście należy pamiętać, że testować nakładkę można jedynie na smartfonach Galaxy S24, bo Samsung nie wydał jeszcze bety na inne swoje modele. Beta co prawda zawiera nowe funkcje, a kolejne dodawane są z każdą aktualizacją, ale jest również pełna błędów, z czym trzeba się liczyć. Jeśli więc chcecie ją testować, najlepiej róbcie to na dodatkowym sprzęcie lub wykonajcie kopie zapasowe, zanim zainstalujecie tę wersję. Aktualizacja One UI 7 beta 2 jest udostępniana z grudniową łatką bezpieczeństwa, choć jeśli nie jesteście w programie od początku, to już ją zapewne dostaliście w stabilnej aktualizacji One UI 6.